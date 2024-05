Magnifico Corteo del Palio di Ferrara, Anna Falchi sarà la madrina: "Sarà una serata speciale per tutti. E' bello tornare a Ferrara". Svelato l'ordine delle contrade che sfileranno in centro storico

Ferrara, 13 maggio 2024 - Sarà l'attrice, conduttrice televisiva, modella e produttrice cinematografica Anna Falchi la super ospite che sfilerà, sabato 18 maggio 2024, assieme al Magnifico Corteo del Palio di Ferrara. L'annuncio è arrivato nella giornata di ieri, da parte del vicesindaco di Ferrara con delega al Palio, in piazza del Municipio e sui suoi canali social.

La storica rievocazione, composta da oltre mille figuranti, dalla Corte Ducale e delle otto contrade del Palio, si riunirà alle 20.45 a Piazzale delle Medaglie d'Oro, per poi sfilare in Corso della Giovecca, sotto il Castello Estense e terminare in Piazza Castello.

Dopo Pierò Pelù - ospite dell'anno scorso -, la scelta della guest star al Magnifico Corteo per l'edizione 2024 è ricaduta su una grande icona del cinema e della televisione. I partecipanti sfoggeranno riproduzioni fedeli dei costumi di epoca rinascimentale, per rievocare i fasti della Corte Estense. Anche Anna Falchi, in prima fila assieme all'Amministrazione, al presidente della Fondazione Palio, alle autorità, alla Corte Ducale e ai quattro figuranti Porta Palii, sarà vestita in abiti tradizionali.

"Non vedo l'ora di sfilare in abiti Rinascimentali - ha spiegato la Falchi -. Durante la mia carriera ho girato molti film in costume d'epoca e questo mi ha sempre portato fortuna sul lavoro. Sono molto felice di essere la madrina del Palio di Ferrara, uno dei Palii più antichi in Italia. E sono anche contenta di tornare in Emilia-Romagna, la mia terra d'origine e luogo a cui sono molto legata. A Ferrara, in particolare, ci sono stata poco tempo fa per registrare una trasmissione. Ho visitato il Castello Estense, ho fatto una passeggiata sulle mura e ho, ovviamente, assaggiato la sua cucina, famosa in Italia e nel mondo. Credo fermamente che la serata del 18 maggio sarà speciale per tutti: per me, per gli oltre mille figuranti che parteciperanno al Magnifico Corteo e per la cittadinanza".

Ad aprire la parata, dopo la prima fila, ci sarà la contrada vincitrice della corsa dei cavalli dell'edizione 2023, San Giacomo, poi di seguito le altre contrade: Santo Benedetto, San Paolo, Santa Maria in Vado, San Giorgio, San Giovanni, Santo Spirito e San Luca.

In piazza Castello, al termine della sfilata, verranno poi annunciati alla Corte Ducale i nomi dei campioni che si sfideranno durante la gara, la sera del 25 maggio in piazza Ariostea.

"Con grande piacere accogliamo Anna Falchi a Ferrara. Il Magnifico Corteo è il fiore all'occhiello della nostra città e la sua fama è cresciuta esponenzialmente anche grazie alla presenza di testimonial d'eccezione - ha sottolineato il Presidente della Fondazione Palio città di Ferrara Nicola Borsetti -. Con Piero Pelù l'anno scorso e Anna Falchi quest'anno, portiamo a un livello ancora più alto una manifestazione che continua ad attrarre centinaia di cittadini e turisti".

