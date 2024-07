L'UNIVERSITA' DI FERRARA, CNA, LABORATORIO APERTO E LA SCUOLA D'ARTE CINEMATOGRAFICA FLORESTANO VANCINI SI UNISCONO A WORK ON WORK

STUDENTI E IMPRESE ALLA FIERA NAZIONALE DI SERVIZIO AL MONDO DEL LAVORO CHE SI TERRA' A FERRARA IL 27 E 28 NOVEMBRE 2024

Ferrara, 25 luglio 2024 - L'Università degli Studi di Ferrara, CNA Ferrara, il Laboratorio Aperto di Ferrara e la Scuola d'Arte Cinematografica Florestano Vancini (da ottobre Blow-Up Academy) hanno deciso di sostenere, con iniziative sul territorio e attività didattiche e culturali, ‘Work on Work', la prima Fiera nazionale di servizio al mondo del Lavoro, che si terrà il 27 e il 28 novembre a Ferrara, presso il Quartiere Fieristico.

Istituzioni, imprese, università e società di servizi si confronteranno dando vita a workshop, presentazioni aziendali, appuntamenti formativi, per alimentare una riflessione sul tema del lavoro, in continua evoluzione e cambiamento.

La partnership tra Ferrara Expo e l'Università di Ferrara viene attuata attraverso il Centro di Ricerca sul Valore Pubblico (Cervap) guidato dal Prof. Enrico Deidda Gagliardo, che si occupa di sviluppare metodologie avanzate che migliorano l'efficacia e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

La collaborazione si concentrerà sulla misurazione del valore creato dalle politiche pubbliche in materia di pubblico impiego e promuoverà un dialogo costruttivo con i policy makers e gli stakeholders. CNA Ferrara darà voce alla voglia di crescere delle imprese.

Saranno condivisi i progetti in cantiere che faranno crescere il territorio in sinergia con le istituzioni. Il prestigioso Ex Teatro Verdi, sede del Laboratorio Aperto di Ferrara, accoglierà, nelle serate pre e post fiera, momenti di networking, formazione, intrattenimento e cultura cinematografica. Mentre 27 studenti del primo e secondo anno della Scuola Florestano Vancini (da ottobre Blow-Up Academy), avranno il compito di produrre alcuni cortometraggi nei quali raccontare, attraverso la loro visione artistica, un aspetto del mondo del lavoro.

I ragazzi sfrutteranno l'opportunità per valorizzare la città di Ferrara, utilizzandola come set.

Work on Work ha ricevuto da subito il pieno sostegno da parte del Comune di Ferrara. La collaborazione testimonia la rilevanza del progetto per tutto il territorio.

Durante la Fiera si svolgerà la Ferrara Job Week: la città si attiverà con iniziative collaterali volte a facilitare l'orientamento, la formazione e le opportunità di impiego. Inoltre con il Recruitment day le imprese potranno ricevere i candidati che desiderano avere aggiornato il panorama delle possibilità di impiego o di riqualificazione delle loro carriere.

Spazio anche all'editoria: all'interno di Work on Work ci sarà una sezione dedicata alla presentazione dei libri pubblicati sul mondo del lavoro.

