ENOGASTRONOMIA IN TV, FERRARA SCELTA PER RAPPRESENTARE LA TRADIZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA NELL'AREA FRANCO-TEDESCA. LA TROUPE DEL DOCUMENTARIO "EMILIA-ROMAGNA DELIZIOSA" IN QUESTI GIORNI IN CITTÀ PER LE RIPRESE

Ferrara, 29 lug - Ferrara è stata scelta per rappresentare la tradizione culinaria regionale, per il pubblico franco-tedesco. In questi giorni, infatti, la città estense sta ospitando le riprese per la nuova serie di documentari "Emilia-Romagna Deliziosa" (Köstliche Emilia-Romagna), prodotta dalla rinomata casa di produzione tedesca Florianfilm Gmbh. Altre città della regione saranno coinvolte nel progetto.

Giunta alla sua ottava stagione, la serie è diretta dalla regista Francesca D'Amicis e si propone di esplorare la cultura gastronomica delle regioni italiane, trasmettendo agli spettatori sia l'appetito per le specialità locali che la curiosità nello scoprire i luoghi dei territori che ospitano le riprese. Tra alcune delle regioni italiane già toccate, sul sito della casa di produzione si possono ritrovare la Toscana, la Campania e il Piemonte.

La serie di documentari in quattro puntate 'Emilia-Romagna Deliziosa' è prodotta per la rete pubblica franco-tedesca Arte e la rete pubblica tedesca ZDF. La serie verrà trasmessa via tv in tutti paesi di lingua tedesca e in Francia. Sarà inoltre visibile sulla mediateca di arte in tutta Europa.

La Florianfilm Gmbh, fondata nel 2001 da André Schäfer e con sede a Colonia, in Germania, ha prodotto oltre un centinaio di documentari proiettati in prestigiosi festival come la Berlinale, il Festival di Locarno e il Munich Film Festival. I loro lavori hanno ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio della critica cinematografica tedesca e il Premio della televisione bavarese.

Le riprese a Ferrara si stanno svolgendo in due giornate: già presente il 17, la troupe concluderà le registrazioni oggi, 29 luglio. La protagonista del documentario attraverserà alcuni dei luoghi principali della città, tra cui il Castello e palazzo Municipale. Immancabile, nel documentario, sarà poi la preparazione dei cappellacci di zucca, piatto tipico del territorio, raccontato da una restauratrice ferrarese.

Oltre a Francesca D'Amicis (autrice e regista), la troupe è composta da Frederick Klose-Gerlich (cameraman) e Sirko Löschner (assistente/fonico).

"Si tratta di un'altra importante occasione per far conoscere, a un pubblico che va oltre i confini nazionali, la nostra tradizione enogastronomica e, attraverso essa, anche il ricchissimo patrimonio urbanistico e artistico della nostra città. Proprio sul versante della promozione enogastronomica l'Amministrazione da tempo sta portando avanti progetti importanti, come ad esempio il Ferrara food festival, perché riteniamo che il turismo enogastronomico rappresenti una grande opportunità di sviluppo per la nostra città", sottolinea l'assessore al turismo e alla valorizzazione del territorio Matteo Fornasini, che ringrazia la produzione franco-tedesca per aver scelto Ferrara in rappresentanza dell'Emilia Romagna.

"Ringraziamo in anticipo la città di Ferrara per la collaborazione e il supporto a questo progetto che contribuirà a valorizzare le eccellenze gastronomiche e culturali della regione Emilia-Romagna", ha specificato Oliver Lau, rappresentante legale della Florianfilm Gmbh. "Con Emilia-Romagna Deliziosa" proseguiamo il nostro viaggio nella cultura gastronomica delle regioni italiane. La serie sta avendo grande successo - tanto da essere arrivata alla sua ottava stagione - e ha lo scopo di stuzzicare negli spettatori sia l'appetito che la curiosità di scoprire i luoghi in cui giriamo. Non potevamo di certo tralasciare Ferrara dal palinsesto, vista la sua grande tradizione culinaria, l'importante apporto alla storia della cucina italiana e non ultimo il ricchissimo patrimonio culturale della città", conclude Lau.

