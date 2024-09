Convegno "Il mondo della canapa nel Terzo Millennio". Sabato 21 settembre 2024 dalle 15 alle 18 nella Sala della Musica, via Boccaleone 19 a Ferrara

Ferrara, 02/09/2024. Un pomeriggio di Settembre abbastanza intenso vedrà impegnati alcuni esperti professionisti del proprio specifico settore che hanno accettato la proposta degli organizzatori di raccontare le loro esperienze in materia di coltivazione della canapa nel nostro Paese e spiegare quali siano le problematiche che affliggono questo settore, considerando le realtà estremamente diverse e più positive nel resto dell'Europa.

Il Convegno, patrocinato dal Comune di Ferrara, sarà l'occasione per trasferire conoscenze agli agricoltori e creare in futuro filiere produttive nei diversi settori. Questi gli interventi in programma:

- Valerio Zucchini, Ingegnere meccanico per R&D di Kenaf e Fibre Naturali di Crespellano, Bologna; si occupa di coltivazione e processi agroindustriali per piante da fibra annuali, biomasse, rinnovabili in genere, macchine per la lavorazione della canapa e kenaf, lavorazioni agricole.

- Alessio Cremonini, laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche e dottore di ricerca in Scienze Chimiche, che opera nella sede della Farmacia Ferrari in Bologna. A lui il compito di spiegare le proprietà terapeutiche della canapa e i suoi diversi utilizzi.

- Carlo Colombo, Architect & designer di Treviso della Tessitura La Colombina, un'arte autentica e profondamente connessa con la nostra natura, di Badoer di Morgano (TV), che dagli anni '50 inizia produzione accessori dapprima con la tessitura a mano ed in seguito con le più moderne macchine a maglieria con la nascita negli anni '80 del "brand" Nicki Colombo.

- Francesco Vantin, titolare del "brand" Gimmi Jeans, cofondatore dell'azienda insieme a Matteo Sandri; "Il rispetto per l'ambiente e per le persone è una scelta di vita, nel nostro quotidiano e verso i clienti".

- Maria Helena Bassi, biologa, che in questa sede sarà moderatrice.

Sarà trattato il difficile argomento della situazione legale nel nostro Paese e come viene trattata la canapa industriale in considerazione delle sue caratteristiche plurifunzionali. Parliamo della L. 242 del 2016, e di come l'agricoltore può essere tutelato da tale normativa.

La canapa è una risorsa che potrebbe davvero cambiare interi settori produttivi della nostra economia, inserendosi perfettamente nell'ottica di economia circolare a rifiuti zero, per creare nuovi modelli virtuosi.

L'unico vero "pericolo" che la canapa rappresenta è quello di essere alla portata di tutti; una risorsa inesauribile che non si può controllare a tavolino, che è folle proibire e che è impossibile sotterrare. Il suo più grande nemico è l'ignoranza, e il modo migliore per sconfiggerlo è quello di raccontarne i benefici a più persone possibili.

Per informazioni: 3514759163

IL MONDO DELLA CANAPA NEL TERZO MILLENNIO. SALA della MUSICA Via Boccaleone, 19

COMUNE DI FERRARA. 21 SETTEMBRE 2024 dalle 15 alle 18. Ingresso a offerta libera.

Immagini scaricabili:

Allegati scaricabili: