Concerto benefico ARS ANTIQUA WORLD JAZZ ENSEMBLE al chiostro di S. Giorgio a Ferrara

Martedì 17 settembre 2024 alle 21 nel chiostro della chiesa di S. Giorgio a Ferrara, in collaborazione con l'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, Over Studio Recording di Cento e con la regia audio di Angelo Paracchini, si terrà un concerto dell'ARS ANTIQUA WORLD JAZZ ENSEMBLE, il primo dopo il concorso internazionale FOLKEST di S. Daniele del Friuli dove il gruppo e stato premiato per il migliore brano originale in lingua friulana risultando inoltre terzo nella classifica generale su circa un centinaio di proposte.

Il concerto è ad offerta libera: il ricavato delle donazioni sarà destinato al ripristino della sede della comunità di Salvatonica (Bondeno - FE) di Don Giorgio Lazzarato, che ha subìto recentemente ingenti danni a causa di un incendio.

Questo evento sarà anche dedicato alla memoria del dottor Roberto Sgarbi, stimato medico di base a Pontelagoscuro mancato improvvisamente il 6 maggio scorso all'età di 67 anni.

ARS ANTIQUA WORLD JAZZ ENSEMBLE, gruppo creato e diretto da Roberto Manuzzi (docente presso il Conservatorio di Ferrara) esplora in chiave moderna le musiche e i testi poetici del basso medioevo, dalle cantigas di S.Maria tratte dalla raccolta del 1200 di re Alfonso il saggio di spagna, a musiche della tradizione arabo andalusa (ebraico-sefardite) e a musiche originali di Roberto Manuzzi su testi del poeta Jacopo da Lentini, predecessore di Dante e notaio presso la corte di Federico II di Svevia.

Il tutto in un concerto che non mancherà di sorprendere per la freschezza e attualità che riescono a trasmettere testi e melodie scritte più di otto secoli fa, riproposte dalla melodiosa ed espressiva voce della cantante Rachele Amore supportata da validissimi e virtuosi musicisti.

I componenti del ARS ANTIQUA WORLD JAZZ ENSEMBLE che suoneranno il 17 settembre 2024:

Roberto Manuzzi (autore delle musiche e degli arrangiamenti) sassofono, fisarmonica e flauti dolci;

Rachele Amore, voce, percussioni e chitarra acustica;

Erica Ruggiero, tastiere e voce;

Davide La Rosa, chitarra elettrica e acustica;

Raffaele Guandalini, contrabbasso e basso elettrico;

Antonio Stragapede, mandolino;

Stefano Guarisco, batteria.

