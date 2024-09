PROTEZIONE CIVILE - ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI N. 120/2024 ALLERTA GIALLA PER PER TEMPORALI N. 120/2024

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha emesso l’Allerta N.120/2024

Livello di criticità gialla per temporali dalle ore 12:00 del giorno

18/09/2024 alle ore 00:00 del giorno 20/09/2024 nel territorio ferrarese.

Gli avvisi e le allerta dell'Agenzia di Protezione Civile dell'Emilia Romagna

Links: