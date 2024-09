Con "Ande Cante e Bali" comincia l'autunno a Musijam

Domenica 29 settembre 2024 l'Associazione Culturale e Scuola di Musica MUSIJAM, presso il Centro Slavich in viale Alfonso I d'Este n 13, propone una stimolante attività centrata sulla musica e il ballo, articolata in uno Stage di danze popolari che si svolgerà dalle 16,30 alle 18,30, seguito, alle 19, da un buffet autogestito e una Festa a ballo che inizierà alle 20,30.

A gestire ed animare lo stage di danze e la successiva festa a ballo è stato invitato il gruppo strumentale "Ande Cante e Bali" nato a Rovigo nel 1997, all'interno della storica Associazione omonima che da molti anni studia e tiene vivo il repertorio popolare veneto di musiche e danze e ha scelto questo nome per rendere omaggio alla ricerca sviluppata dall'etnomusicologo Antonio Cornoldi nell'alto Polesine negli anni ‘50 e '60 e proseguita in anni successivi da altri studiosi tra il basso Polesine e l'area vicentina.

I musicisti che si esibiranno a Musijam, tutti di formazione classica e tradizionale, propongono un repertorio che copre l'intero mondo del bal folk. Sono: Francesco Ferrarese, violino e viola barocca; Elisa Lazzarin, violoncello; Ettore Blaresin, contrabbasso; Franco Bettinelli, chitarra; Silvano Brancalion, fisarmonica; Chiara Galdiolo, voce; Giuliano Tresoldi, voce. Nel corso dello stage verranno insegnate tre divertenti danze venete: la Pairis (uno scottish con varianti codificate), il Menacò e la Contravansa.

La proposta si colloca all'interno del percorso che Musijam ha avviato attraverso la collaborazione con il gruppo Danzinsieme guidato da Isabella Gallesini che dal 2009 si incontra ogni venerdi e unisce la passione per la danza ebraica e popolare ad una forte coesione; un gruppo entusiasta e motivato che sa accogliere i nuovi arrivati affiancandoli nei nuovi passi integrandoli nel gruppo con la gioia dello stare insieme nella danza.

Si viene a delineare e a costruire, nel corso degli incontri, uno spazio culturale di approfondimento anche dei contenuti dei testi coniugato con l'attenzione agli aspetti significativi della gestualità.

L'Associazione Musijam, con la proposta di momenti collettivi come le Feste a ballo, intende investire nel valore delle danze con musica dal vivo, con la consapevolezza dell'importanza dello stare insieme.

Verrà chiesto un contributo di 10 € per lo Stage e 10 € per la festa a ballo (15 € per entrambi).

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni:

Patty, cell 3204878109

Isabella, cell 3478736600

(Comunicazione a cura di Musijam)

