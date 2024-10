Centro Documentazione Donna: una performance di danza per presentare la nuova stagione di incontri sabato 12 ottobre 2024, ore 17

Una performance dedicata ai temi "Dalla letteratura alla danza nell'800 mitteleuropeo" di Carla Collina e Giacomo Vizzi verrà messa in scena sabato 12 ottobre 2024 all 17 al Centro Documentazione Donna (via Terranuova 12/b, Ferrara).

Seguirà, alle 18, la presentazione delle attività del CDD 2024-2025 con raccolta quote sociali.

Per info: Centro Documentazione Donna, sito web www.cddferrara.it, email cddferrara@gmail.com, Orario della Biblioteca: martedì - mercoledì - giovedì - venerdì dalle 16.00 alle 18.30

Immagini scaricabili: