Dal 15 ottobre al 17 dicembre 2024 in via Zucchini 23c a Ferrara Corso di difesa personale per tutti con le tecniche Ju-jitsu

Un corso di difesa personale con le tecniche dello Ju jitsu quello organizzato dall'associazione sportiva dilettantesca Centro studi ricerche Ju-Jitsu sezione di Ferrara dal 15 ottobre al 17 dicembre 2024 tutti i martedì dalle 20.40 alle 21.40. Il corso è gratuito e viene chiesto solo un contributo per la polizza assicurativa.

COMUNICATO a cura degli organizzatori

"Per tutti coloro che vogliano iniziare ad approcciarsi alla difesa personale l'asd CSR Ju Jitsu Italia sezione di Ferrara organizza un corso di difesa personale con il patrocinio del Comune di Ferrara, del Panathlon club di Ferrara e in collaborazione con ASI di Ferrara.

Il corso si terrà dal 15 ottobre al 17 dicembre 2024 il martedì sera dalle 20.40 alle 21.40 nella sede di via Zucchini 23c (tra la Motoland e la pasticceria Mirè, zona Via Eridano, Via Modena).

Il corso è tenuto dal maestro Davide Conti, cintura nera 8° dan, e riguarda i rudimenti e le tecniche base di difesa personale attraverso le tecniche ju-jitsu.

Il corso è gratuito e l'associazione chiede ai partecipanti unicamente un contributo di 20 euro, comprensivo di assicurazione.

Per info e iscrizioni: email csrjujitsuferrara@gmail.com, cell. 347 8933688

Immagini scaricabili: