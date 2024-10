"Femminile plurale quarta edizione", esposizione collettiva con focus sull'artigianato d'eccellenza delle imprese a Spazio Aperto dal 25 al 27 ottobre 2024

L'associazione di promozione sociale Spazio Aperto Ferrara presenterà venerdì 25 ottobre dalle 10 alle 19, sabato 26 ottobre dalle 10 alle 19 e domenica 27 ottobre 2024 dalle 10 alle 15 nei propri spazi di via Carlo Mayr 69 Ferrara "Femminile plurale quarta edizione", collettiva con focus sull'artigianato d'eccellenza delle imprese: Filotrama, brand artigianale sartoriale di Michela Cotugno e Gloria Tedesco e La Marchigiana, brand artigianale di calzatureria di Daniela Diletti.

Nel corso delle tre giornate verranno esposti i prodotti e si potrà conoscere direttamente le imprenditrici, le modalità produttive e i dettagli delle attività Filotrama e La Marchigiana.

Michela Cotugno e Gloria Tedesco stabiliscono la sede dell'impresa nel loro amato Molise e sono l'una il completamento progettuale dell'altra. Michela come fashion designer e coordinatrice di collezione, Gloria come modellista, prototipista e sarta. Filotrama nasce nel 2018 col desiderio di portare il gusto formale dell'abbigliamento sartoriale in volumi essenziali, giornalieri e produce capi continuativi privi delle tendenze del momento. I tessuti scelti sono tutti tessuti formali di giacenza in fibre naturali di alta qualità, lana, cachemire, lino e cotone, prodotti nei pochi distretti tessili italiani rimasti. Dicono della loro impresa: "Abbiamo scelto il tempo. Andiamo piano, siamo artigiane. Studiamo e progettiamo modelli che regalano benessere".

Daniela Diletti stabilisce la sede dell'impresa nelle sue amate Marche con un punto vendita esterno a Torino e si occupa di tutto coadiuvata e supportata da una squadra che chiama "Gli Avengers della scarpa", dalla scelta dei pellami di alta qualità alla prototipazione dei modelli. Le forme delle calzature sono il risultato di un incontro tra l'ascolto dei bisogni e dei desideri delle persone e le loro esigenze quotidiane. La sintesi di questi diversi aspetti si traduce in progetto di artigianato, ricerca di materiali a km 0 ed esecuzione tecnica altamente manuale, sapiente e innovativa. Il risultato è quello di un design a lungo termine, di creazioni durature nel tempo e a basso impatto ambientale. Daniela dice di se: "Ho scelto questo lavoro per l'adrenalina che sento nel quotidiano superamento dei miei limiti. L'artigianato e l'imprenditoria permettono di scegliere ogni giorno il proprio destino senza lasciare spazio ad estranei che scelgano per te".

La presentazione è a ingresso libero. Per info info@spazioapertoferrara.it

