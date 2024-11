"Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", appuntamento all'Atelier LoR per condividere letture e dare voce a chi non può farlo

Lunedì 25 novembre 2024 alle 17,30 in occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", la Galleria Atelier LoR di via Zandonai 56 a Ferrara, nell'ambito dell'esposizione "POSIZIONE SCOMODA" dedicata alla condizione delle donne, proporrà uno speciale incontro di letture, condivisione, riflessioni e altro ancora tra le persone che desiderano ricordare e mantenere alta l'attenzione su questo importante tema.

L'iniziativa intende dare voce a tutte le donne che restano in silenzio e di tutte le donne che non possono più parlare.

PROGRAMMA

