“Workshop di Ecoprint e tintura naturale” allo Spazio Aperto Ferrara a cura di Etico Sartoria

L'associazione di promozione sociale Spazio Aperto Ferrara organizza nei propri spazi di via Carlo Mayr 69 Ferrara "Ecoprint e tintura naturale, workshop di tintura e stampa botanica", su stoffa bianca di composizione naturale di origine vegetale e animale con l'utilizzo di piante tintoree, foglie, fiori e radici a cura di Marta Baldassarri ideatrice e fondatrice dell'atelier sartoriale marchigiano "Etico Sartoria". Il laboratorio ha la durata di sette ore e si svolgerà domenica 15 dicembre 2024 dalle 10 alle 17. Il workshop è suddiviso in due fasi. Nella prima impareremo a riconoscere i vegetali adatti alla stampa e alla tintura botanica.

Passeremo alla fase pratica prima tingendo i tessuti utilizzando la tecnica di immersione e rimestaggio. Una volta preparato il tessuto passeremo alla mordenzatura per la stampa in chiaro e la stampa in scuro. Nella seconda fase disporremo il nostro materiale vegetale sul tessuto preparato per la legatura in bundles. Cuoceremo i bundles. Studieremo e approfondiremo le differenze di resa tra le diverse fibre naturali sia quelle di origine animale che quelle di origine vegetale. Durante il workshop è prevista una pausa pranzo compresa nel costo di partecipazione, costo che comprende anche tutti i materiali, gli strumenti e l'assicurazione. Per partecipare al corso non sono richieste particolari competenze e, una volta imparata la tecnica, i partecipanti saranno in grado di riutilizzarla autonomamente.

Il corso è a numero chiuso pertanto la prenotazione è obbligatoria. Per info costi e disponibilità: info@spazioapertoferrara.it 3479748500

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

Immagini scaricabili: