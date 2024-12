FERRARA, ANNULLATI PER MALTEMPO GLI EVENTI PREVISTI PER L'ACCENSIONE DELL'ALBERO: CANCELLATO IL CONCERTO GOSPEL, LE LUCI SI ACCENDERANNO NONOSTANTE LE PERTURBAZIONI DOMENICA 8 DICEMBRE ALLE 17

Ferrara, 7 dic - Causa maltempo, gli organizzatori sono costretti ad annullare lo spettacolo gospel della Ferrara Gospel Choir Academy previsto per domani a seguito dell'evento di accensione dell'albero.

L'albero dunque si accenderà, come da tradizione, lo stesso domani 8 dicembre alle ore 17:00 davanti alla Cattedrale, ma date le previsioni meteo sfavorevoli sono annullati tutti gli eventi che erano stati previsti.

Si sta valutando di riprogrammare il concerto delle voci gospel ferraresi all'interno del palinsesto degli eventi dedicati al periodo natalizio in città, organizzati da Ferrara Tua con il patrocinio del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio di Ferrara e con il contributo della Regione Emilia-Romagna, il supporto della Fondazione Teatro Comunale e di InFerrara e il sostegno di sponsor privati; main sponsor, il Gruppo Hera.

L'abete nordmanniano, di 30 anni, che da domani pomeriggio illuminerà il centro cittadino, è stato decorato con una stringa luminosa LED a risparmio energetico, lunga 6,5 chilometri, con una tonalità di luce calda. Nonostante la scenografica illuminazione, il consumo energetico sarà limitato: sarà infatti equivalente a quello di una lavatrice in funzione.

È stato posizionato nei giorni scorsi davanti alla Cattedrale, è alto 19 metri, ha un peso di 35 quintali e un diametro di 7,5 metri. Proviene dal giardino privato di una famiglia di San Felice sul Panaro, nel Modenese, che lo ha generosamente donato. L'albero, purtroppo, era stato piantumato troppo vicino a un edificio, causando problemi alla struttura e alla linea elettrica. Per questi motivi, il Comune d'appartenenza ha dato il via libera al suo abbattimento.

Confermato è invece l'evento di oggi pomeriggio, 7 dicembre: la Marching Band "Heart of Italy" Pipe Band attraversa il centro storico per un coinvolgente spettacolo itinerante. Una banda di cornamuse e tamburi sfilerà tra i palazzi, le piazze e le vie del centro con il suo ricco repertorio di brani scozzesi tradizionali e contemporanei, assieme ad altri di propria composizione e a tema natalizio.

La partenza è prevista già dalle 16:30: la banda partirà da piazza Torquato Tasso per proseguire su via Borgo dei Leoni, corso Martiri della Libertà, fino a raggiungere piazza della Cattedrale, dove ci sarà lo spettacolo sotto l'Albero (intorno alle 17). Il gruppo proseguirà alla volta del Listone, piazza Trento e Trieste, corso Porta Reno, via Carlo Mayr fino a raggiungere piazza Verdi per un altro avvincente spettacolo.

Tutti gli eventi e le iniziative sono gratuiti.

_________

Foto archivio edizioni passate Natale

https://drive.google.com/drive/folders/1jCjtafFk45MnYZjuWKKfFBUbtVXXECNj?usp=sharing



--

Ferrara Rinasce Comune di Ferrara

Immagini scaricabili: