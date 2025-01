Erp, nelle prime 100 posizioni della nuova graduatoria provvisoria gli italiani sono il 74%: oltre la metà anziani e nel 44% dei nuclei ci sono persone con disabilità

SINDACO FABBRI: "DATI CHE TESTIMONIANO L'ATTENZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE VERSO LE FRAGILITÀ DEL TERRITORIO. BATTAGLIA PORTATA AVANTI FIN DALL'INIZIO"

Nelle prime 100 posizioni della nuova graduatoria di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) figurano il 74% di nuclei italiani. Di questi, oltre la metà (il 53%) è composto da persone anziane. Nelle prime 100 posizioni si trovano anche 36 famiglie in condizioni di fragilità e 44 al cui interno è presente una persona con disabilità. È quanto emerge dalla 35a graduatoria provvisoria di assegnazione delle case popolari, pubblicata questa mattina sui siti istituzionali del Comune di Ferrara e Acer. Considerando il quadro complessivo delle 954 domande ammesse a formare la 35a graduatoria provvisoria - a fronte delle 1135 istanze ricevute -, 551 richiedenti sono persone italiane (il 58% del totale). In lista ci sono 588 famiglie, di cui 273 single under 65, 172 nuclei in cui c'è almeno una persona con disabilità, 110 nuclei in stato di fragilità e 93 composti da anziani. Il richiedente più giovane è una 20enne, mentre il più anziano è una donna di 94 anni.

"I dati della graduatoria provvisoria ERP sono la testimonianza tangibile dell'attenzione della nostra Amministrazione verso le fragilità. Una battaglia portata avanti fin dall'inizio, che tiene finalmente in considerazione chi è parte della comunità da maggior tempo. Fin dal primo mandato abbiamo voluto rafforzare la capacità di aiuto verso chi vive situazioni di grave vulnerabilità sociale ed economica, garantendo un diritto fondamentale come quello alla casa. Con questa nuova graduatoria confermiamo il nostro impegno per una Ferrara capace di rispondere alle necessità di chi si trova in condizioni di difficoltà, offrendo a tante famiglie ferraresi una prospettiva di serenità e sicurezza", così il sindaco Alan Fabbri.

"Grazie a criteri di buonsenso - dice l'assessore comunale alle Politiche Abitative Cristina Coletti - proseguiamo nel sostegno concreto alle famiglie del territorio, fronteggiando bisogni complessi in coerenza con le strategie messe in atto dall'Amministrazione per una Ferrara sempre più equa ed inclusiva. Le risposte fornite a nuclei con situazioni di grave vulnerabilità economica e sociale sono frutto di una linea precisa e responsabile, volta a tutelare tutte le fasce della cittadinanza. Andremo avanti con determinazione anche con il piano di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica per garantire a sempre più persone il diritto ad avere un alloggio".

Con il 35o aggiornamento sono pubblicate anche le graduatorie speciali - istituite con il regolamento comunale approvato nel 2022 che destina il 10% degli alloggi disponibili ai nuclei con particolari situazioni di vulnerabilità - che vedono l'ammissione di 11 richieste avanzate da genitori separati o divorziati che abbiano in affidamento, anche condiviso, i figli minori; 4 nuclei monogenitoriali con figli minori fiscalmente a carico; 28 famiglie over 65.

In queste ore le persone che hanno richiesto di essere inserite in graduatoria stanno ricevendo, via sms ed email, la comunicazione in merito allo status della propria richiesta, sia essa ammessa - anche con riserva o con calo di punteggio - oppure esclusa. La maggior parte delle esclusioni deriva dalla mancanza di requisiti stabiliti dalla normativa regionale.

Le domande ammesse con riserva sono quelle in cui non era presente agli atti di istruttoria tutta la documentazione necessaria a confermare i punteggi attribuiti. Per queste è sufficiente produrre la documentazione mancante, che potrà essere consegnata ad Acer o allo Sportello Sociale Casa di corso Giovecca 203 mediante presentazione diretta dei documenti (previo appuntamento da concordare al 335 5624582); o tramite inoltro via PEC: affarigenerali@acerferrara.legalmail.it; via email: arealocazioni@acerferrara.it; via fax (0532/ 207854); per posta ordinaria, spedendo a ACER Ferrara, corso Vittorio Veneto 7 - 44121, Ferrara.

I motivi di esclusione, di eventuale calo punteggio o di riserva sono sono comunque visibili nell'area riservata sul portale dell'Amministrazione, applicazione sosi@home, al link https://www.comune.fe.it/it/b/17384/sosi-home-servizi-abitativi.

In ogni caso, maggiori chiarimenti possono sempre essere chiesti allo Sportello Sociale Casa, sempre su appuntamento.

Le domande di assegnazione presentate dalle ore 8 del 1 settembre 2024 saranno gestite nel 36o aggiornamento della graduatoria Erp.

Per verificare le posizioni della 35a graduatoria si può consultare il link https://www.comune.ferrara.it/it/z/2862/view/35-graduatoria-provvisoria-erp?modelClass=elitedivision%5Camos%5Cdocumenti%5Cmodels%5CDocumenti&view=detailDocumenti





