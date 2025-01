Al Centro Documentazione Donna il "Corso di Primo Soccorso. Cosa fare e cosa non fare in caso di incidente o malore" dal 13 febbraio 2025

Sono ancora disponibili alcuni posti per il "Corso di Primo Soccorso. Cosa fare e cosa non fare

in caso di incidente o malore" che si terrà dal 13 febbraio 2025.

Gli incontri, teorici e pratici, si terranno il giovedì dalle 18 alle 20 nella sede della Biblioteca Centro Documentazione Donna in via Terranuova 12 a Ferrara, a partire da giovedì 13/02 al 27/03/2025 (n. 7 lezioni).

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con A.N.S.M.I. Ass. Sanità Militare Piemonte e Valle d'Aosta. Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Per informazioni sul corso: cell. 3470851801 infocorsops@gmail.com

Comunicazione a cura degli organizzatori