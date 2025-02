"Baskin Day", per la prima volta la Bondi Arena di Ferrara ospita il Campionato di basket inclusivo

Nella foto: l'assessore comunale allo Sport è intervenuto alla presentazione della giornata di Campionato di Baskin in programma a ferrara il prossimo 9 febbraio 2025

All'aspetto agonistico, Adamant Ferrara Basket e Scuola Basket Ferrara hanno da sempre affiancato quello sociale, con particolare attenzione al baskin, attività su cui si sono concentrati gli sforzi e l'impegno di Scuola Basket. Il nuovo corso di Sbf, partito la scorsa estate in stretto contatto con Ferrara Basket, ha scelto di dar seguito alla tradizione del baskin e domenica 9 febbraio 2025 - per la prima volta nella sua storia - il palasport Bondi Arena ospiterà una giornata di campionato.

Il baskin è una nuova attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari ed innovative. Un regolamento, composto da 10 regole, ne governa il gioco conferendogli caratteristiche incredibilmente ricche di dinamicità e imprevedibilità. Questo nuovo sport è stato pensato per permettere a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra (composta sia da ragazzi che da ragazze). In effetti, il baskin permette la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale) che consenta il tiro in un canestro. Si mette così in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali e questa proposta, effettuata nelle scuole, diventa un laboratorio di società.

Sarà la banda "Oltre le Mura" ad animare il Baskin Day del 9 febbraio. Prendendo esempio dalla banda "Rulli Frulli" di Finale Emilia, il gruppo musicale ferrarese unisce persone normodotate e con disabilità attraverso la passione per la musica, e domenica accompagnerà la giornata con le sue coinvolgenti esibizioni.

Ferrara Basket e Scuola Basket Ferrara ci tengono a ringraziare i partner che in questa stagione sportiva hanno sostenuto e sostengono tuttora l'attività del baskin: Adamant Group, Bondi Pasta Fresca, Roberto Benini, TXT Spa, Dynamic System, Al Giardino da Mattia, Centro Commerciale "Il Castello", La Lente.

Il programma della giornata:

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2025 - Palasport "Bondi Arena", piazzale Atleti Azzurri d'Italia 1 - FERRARA

4^ giornata di campionato - Girone Sud Emilia-Romagna

Ore 9:00 - Veni Baskin San Pietro in Casale-Medi Baskin

Ore 11:00 - Baskin Brothers-Faenza Baskin Blu

Ore 13:00 - Baskin Onions Santarcangelo-SBF Baskin Ferrara

L'ingresso al palasport sarà gratuito.

(Comunicazione a cura delgi organizzatori)

