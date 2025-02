LE BELLEZZE DI FERRARA ‘VIAGGIANO' SUI SOCIAL DI GIACOMO PORETTI (ALDO, GIOVANNI E GIACOMO). L'ATTORE IN TOURNÈE CON LA MOGLIE NELLA CITTÀ ESTENSE: "PARTE DA QUI IL NOSTRO RACCONTO DELL'ITALIA IN BICI"

Ferrara, 13 feb - "Ciao a tutti, comincia da Ferrara il nostro viaggio in italia in bici". Parte così il video social che Giacomo Poretti ha diffuso sui suoi canali social in queste ore.

Ferrara in bicicletta, la bellezza delle Mura e la mostra Il Cinquecento a Ferrara, aperta fino a domenica 16 febbraio a Palazzo dei Diamanti, sono le protagoniste del video di Giacomo Poretti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, e di Daniela Cristofori, sua moglie e compagna di avventure nello spettacolo commedia "Condominio Mon Amour", andato in scena al Teatro Comunale nei giorni scorsi.

Da Ferrara, e più precisamente da piazza della Repubblica con vista sul Castello Estense, inizia questo loro breve format per far scoprire le bellezze d'Italia durante la loro tournée nei teatri. "Siamo appena stati a Palazzo dei Diamanti, abbiamo visto una mostra straordinaria sul Cinquecento ferrarese organizzata da Vittorio Sgarbi", dice Giacomo Poretti, tra un sorpasso e l'altro in bicicletta durante la passeggiata sulle mura cittadine. "Ditemi se non è incantevole questa passeggiata: Italia, the beautiful country, il bel paese, sono i pensieri espressi in conclusione da Poretti nel video, mentre gira la telecamera verso gli alberi che incorniciano le storiche Mura della città patrimonio Unesco.

"Questo video dedicato a Ferrara e alle sue bellezze è una felice sorpresa - commenta il sindaco Alan Fabbri -. Vedere che artisti come Giacomo Poretti e Daniela Cristofori si fanno promotori appassionati dei nostri tesori è motivo di orgoglio e di felicitazione. Il loro messaggio è genuino e spontaneo, viaggia veloce sui social, facendo conoscere la nostra città e la sua accoglienza attraverso le loro belle parole".

