Laboratori di disegno e poesia sulla scia di "Letargo", opera di Claudia Mencaroni e Gioia Marchegiani

Sabato 22 (ore 17) e domenica 23 febbraio (ore 10) la libreria La Pazienza Arti e Libri in via De' Romei 38 a Ferrara ospiterà una serie di iniziative che ruotano attorno a un libro prezioso: Letargo, di Claudia Mencaroni, illustrato da Gioia Marchegiani e edito da Interno Poesia. Una raccolta di poesie dal titolo evocativo, un tempo sospeso attorno al quale continua a fluire la vita domestica e non si sa cosa è sogno e cosa è realtà. Le parole dell'autrice si intrecciano alle tavole illustrate di Gioia Marchegiani, che saranno esposte in libreria in una piccola mostra che durerà un mese.

Le due autrici daranno vita rispettivamente anche ad un workshop di disegno di Nuvole ispirato alla tecnica con cui sono state realizzate le tavole del libro (sabato 22 febbraio ore 18) e un seminario dedicato a come trasmettere la poesia ai più piccoli (domenica 23 febbraio ore 10).

Per info: 339 2909140.

>> Letargo

Autrice: Claudia Mencaroni

Illustrazioni: Gioia Marchegiani

Collana: Interno Beta

ISBN: 979-12-81315-33-4

Data di pubblicazione: 15 novembre 2024

Pagine: 92

Formato: 13×19 cm

Il libro - Letargo è un prosimetro a più voci: accanto alla narrazione di una madre che abita un angolo della casa assopita nel suo letargo, c'è il contro canto delle voci bambine dei figli, il loro interrogarsi e osservare ciò che accade, il loro riflettere e farsi attraversare per mezzo di quaderni in cui scrivono e disegnano. Nel mentre le stagioni trascorrono e si insinuano in quella dimensione domestica sospesa tra sogno e realtà: ci sono i sensi sollecitati dal passare del tempo, gli odori, i suoni, le sensazioni tattili, piccolissimi dettagli che ancorano alla vita e ne riportano la complessità. Alla fine ci si chiede se sia successo davvero, cosa sia avvenuto e cosa sognato, chi, soprattutto, abbia sognato cosa. Eppure tracce restano proprio nella scrittura di Claudia Mencaroni, nelle tavole illustrate da Gioia Marchegiani, disegni e poesie che elaborano, immaginano, in modi obliqui e per vie diverse: comprendono.

L'autrice - Claudia Mencaroni è nata a Brindisi nel 1979, in primavera; viene dai libri e dal teatro. Si occupa di editoria, formazione e opportunità di incontro tra persone e poesia, esperienze dalle quali è nato Crescere poeti. Educare e educarsi allo sguardo e al linguaggio poetico (VerbaVolant 2024). Scrive libri per bambine e bambini (il suo Nel regno di Nientepopodimenoché è stato finalista al premio Malerba 2022, Seb e la conchiglia finalista al premio Andersen 2019), racconti per i grandi che imparano l'italiano e poesie che legge a bassa voce. Vive a Roma.

L'illustratrice - Gioia Marchegiani è illustratrice, pittrice e autrice. Nata a Roma nell'aprile del 1972. Si è diplomata all'Istituto Europeo di Design di Roma e in seguito ha vissuto nove anni a Berna, in Svizzera, fino al 2004 quando è tornata nella sua città natale dove oggi abita e lavora. I suoi albi illustrati sono pubblicati in Italia e all'estero. Nel 2017 è stata selezionata per la Mostra Illustratori della Fiera del libro di Bologna. Insegna tecniche di colorazione tradizionali, progetta e conduce workshop di disegno e acquarello botanico, anche en plein air, per bambini e adulti, incontri di formazione e laboratori didattico-creativi ispirati alla natura e all'arte.

