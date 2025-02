Ferrara alla Fiera Internazionale del Turismo di Monaco. L'assessore Fornasini in rappresentanza del territorio: "Città che offre un'esperienza unica tra arte, cultura e natura"

Ferrara, 21 feb - Ferrara torna alla fiera a Monaco, con un proprio spazio allestito al centro internazionale Messe München che ospita in questi giorni F.re.e, l'evento internazionale più grande del sud della Germania per servizi e prodotti relativi al turismo e al tempo libero.

A rappresentare il territorio alla fiera tedesca è stato l'assessore al Turismo Matteo Fornasini. Ferrara, insieme a Comacchio, si è presentata ieri al pubblico accorso alla fiera di Monaco. L'incontro con la stampa tedesca è stato dedicato, in particolare, al tema del cicloturismo e delle nuove prospettive del turismo lento e sostenibile.

"Ferrara è una città che offre un'esperienza unica: un centro storico perfettamente conservato, un ‘palcoscenico' di eventi per ogni stagione, un territorio ricco di bellezze naturalistiche. Qui il turismo è un viaggio nel tempo e nello spazio, tra arte, cultura e natura", ha dichiarato l'assessore al Turismo Matteo Fornasini durante il suo intervento.

Durante l'incontro è stata proposta anche una degustazione di prodotti del territorio, in un percorso di sapori da Ferrara al Delta, a cura della Strada dei vini e dei sapori.

Dal 1995 Ferrara è riconosciuta Patrimonio dell'Umanità UNESCO, grazie alla sua urbanistica rinascimentale innovativa e alla straordinaria ricchezza artistica. Un'eredità che il Comune ha scelto di valorizzare attraverso un'importante opera di riqualificazione museale, con la riapertura di spazi espositivi e un polo museale diffuso, arricchito da mostre internazionali presso Palazzo dei Diamanti.

Nell'anno in cui ricorre il trentennale del conferimento del riconoscimento UNESCO, la città proporrà un ricco cartellone di oltre 300 eventi che spaziano tra musica, teatro, enogastronomia, rievocazioni storiche ed eventi sportivi.

Nel 2024 l'anno si è chiuso con un record di turisti che hanno scelto di permanere più giorno in città, arrivando a quota 500 mila. "Stiamo continuando a investire sul turismo come motore di crescita del territorio - ha concluso Fornasini -. Il nostro obiettivo è costruire esperienze emozionanti per i visitatori, offrendo un turismo lento e immersivo, che consenta di vivere la città in modo autentico".

Ferrara è anche porta d'accesso al Delta del Po, area naturale straordinaria anch'essa riconosciuta dall'UNESCO. Il progetto "Vacanze Natura e Cultura", presentato a Monaco, punta proprio su questa sinergia tra arte e ambiente, per offrire un'esperienza completa tra escursioni, percorsi cicloturistici e visite a borghi storici.

