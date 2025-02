Al cinema Santo Spirito la proiezione del documentario "Marmolada 03/07/2022" a cura del Cai di Ferrara

Giovedì 27 febbraio 2025 alle 21.00, al Cinema Santo Spirito (via della Resistenza n. 7, Ferrara), si terrà la proiezione, a cura della Sezione di Ferrara del Club Alpino Italiano, del documentario "Marmolada 03/07/2022", un evento significativo per rivivere le testimonianze e le emozioni di un tragico capitolo della storia alpina.

Il film - prodotto da Cineblend, scritto e diretto da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon - è stato presentato per la prima volta al Trento Film Festival nella primavera dello scorso anno e, da allora, diffuso in diverse sale cinematografiche d'Italia, raggiungendo anche la nostra città per iniziativa della Sezione di Ferrara del Club Alpino Italiano, in collaborazione con il Cinema Santo Spirito.

La serata sarà arricchita dalla partecipazione di Valerio Gualtieri, capo della Stazione del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna (SAER) di Monte Falco (sull'Appennino tosco-romagnolo), che dialogherà con il pubblico raccontando il prezioso lavoro che i volontari svolgono quotidianamente sul nostro territorio.

Il documentario racconta in modo intenso e toccante l'accaduto il 3 luglio 2022, quando, alle 13:45, un seracco dall'estensione di circa 2,5 km si staccò dal ghiacciaio della Marmolada. Il distacco generò una violenta slavina di ghiaccio e detriti che colpì diversi alpinisti lungo il percorso che va da Pian dei Fiacconi a Punta Penia, al confine tra Veneto e Trentino Alto Adige, causando ben 11 vittime. Le testimonianze dei soccorritori offrono uno spaccato drammatico e umano delle operazioni di salvataggio, mettendo in luce il coraggio e l'impegno di chi ha affrontato condizioni estreme per cercare di salvare vite umane.

L'opera fonde interviste, materiale di repertorio inedito e nuove riprese, in un unico linguaggio narrativo capace di far riflettere sulla potenza della natura e al contempo sulle fragilità di un territorio che, come tanti, subisce le conseguenze del cambiamento climatico.

L'evento rappresenta una dedica a chi quel giorno perse la vita nella tragedia e a tutti coloro che si prodigarono per aiutare e recuperare i sopravvissuti e le vittime, con particolare riferimento al contributo volontario del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

La serata darà la possibilità di condividere un'importante riflessione sulla complessità che caratterizza l'ambiente montano e i rischi ad esso correlati, con la finalità di divulgare un approccio consapevole, votato alla conoscenza e alla tutela del patrimonio naturale e ispirato dai principi della sostenibilità ecologica; incoraggiando comportamenti virtuosi che tengano in considerazione l'impegno dei volontari del CNSAS, quotidianamente chiamati a intervenire in situazioni pericolose, anche a costo della vita.

L'evento è offerto dalla Sezione di Ferrara del Club Alpino Italiano e sarà ad accesso libero.

L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Ferrara.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

Immagini scaricabili: