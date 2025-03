Carnevale Estense 2025, successo e partecipazione di pubblico per la terza edizione a cura della Pro Loco Ferrara

Pro loco Ferrara e il comitato regionale di UNPLI-Unione Nazionale Pro loco d'Italia Emilia Romagna sono entusiasti della partecipazione di maschere e pubblico nelle due giornate del Carnevale Estense alla sua terza edizione e ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al successo dell'evento.Una grande fiera ha animato tutto il centro storico con prodotti selezionatissimi di artigianato ed eccellenze alimentari con tante prelibatezze del Carnevale provenienti da tutte le regioni.

Cuore della fiera sono state le Pro loco di San Carlo, Pro loco di Serravalle, Pro loco di Goro, Pro loco di Portomaggiore, Pro loco di Canaro, Pro loco di Fratta Polesine, Pro loco di Formigine, Pro loco di San Pietro in Cariano (VR), insieme a loro abbiamo schivato la pioggia e dispiegato una offerta enogastronomica d'eccellenza coniugando pasticcio di maccheroni, ragot d'anatra, tortelli alle pere e cappellacci di zucca con i magnifici vini della Valpolicella.

Più di 200 maschere da ogni parte di Italia hanno sfilato in Piazza Trento Trieste, da Sandrone e la famiglia Pavironica di Modena, all'Orlando El Furioso di Borgo Roma di Verona, ai Signori della Francia Corta di Mirandola, alle maschere veneziane, per finire con le spettacolari Majorettes di Verona accompagnate dalle note della Banda Filarmonica Ludovico Ariosto. Protagonista assoluto di questa terza edizione la nostra maschera di Ferrara Lasagnin Mezazarvela da Milzana che dall'800 Pro loco Ferrara ha portato nel XXI° secolo, interpretato dal cantautore dialettale Giovanni Calza.

Apprezzatissimo anche il Convegno UNPLI LE TRADIZIONI DI CARNEVALE TRA PASSATO E PRESENTE in Sala Estense con la partecipazione straordinaria della ricercatrice Eleonora Marrocco della Pro loco di Serrano di Lecce. Molto partecipate anche le visite guidate e le degustazioni itineranti che hanno fatto conoscere ai tanti visitatori il nostro patrimonio materiale e immateriale, i nostri saperi e sapori. Una menzione speciale va allo spettacolo di burattini "Il pranzo di Arlecchino" messo in scena dal rinomato Teatrino dell'Es in una gremita Galleria Matteotti.

Per la prima volta ospiti graditissimi sono stati gli Amici del Comitato Carnevale di Poggio Renatico che arrivati numerosi in piazza Savonarola hanno animato il Carnival Baby Park coinvolgendo decine di bambini con il loro accattvante laboratorio di maschere di cartapesta. Un grazie non rituale va anche ai bravissimi studenti dell'I.I.S. Einaudi impegnati nell'accoglienza e nell'animazione per i bambini e gli allievi dello IAL nella preparazione del pasticcio ferrarese. La professionalità degli associati di Fotoclub Ferrara e Wharol Station aps ha reso possibile la copertura video e fotografica dell'evento.Un ringraziamento speciale va alla Polizia Locale che ha garantito con simpatia il corretto svolgimento delle sfilate in maschera e all'Amministrazione Comunale di Ferrara, agli Uffici del Commercio che hanno affiancato costantemente la Pro loco Ferrara nella progettazione e realizzazione dell'evento, all'assessore Angela Travagli partecipe all'inaugurazione della Grande Fiera Enogastronomica e al Convegno sul ProgettoPro Loco: Ferrara città del Carnevale.

(Comunicazione a cura di Pro Loco Ferrara)

