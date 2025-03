POLITICHE SOCIOSANITARIE - L'assessore Coletti presente all'apertura: "Realtà a conduzione familiare e di qualità, ad integrazione dei servizi sanitari già presenti in città" Un nuovo riferimento per la salute: a Ferrara inaugura la Clinica dentale Santa Teresa

Ferrara accoglie una nuova clinica dentale, a conduzione familiare, che punta tutto su tecnologie e comfort dei pazienti. Da ieri, in via Bologna 177, è presente la Clinica Dentale Santa Teresa, un nuovo punto qualificato per la cura della salute dei denti che è stato inaugurato alla presenza dell'assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara, Cristina Coletti.

"Per la nostra città - ha commentato l'assessore Coletti - è un momento importante, che sancisce il potenziamento dei servizi sanitari di qualità, ad integrazione di quelli già presenti a Ferrara. La realtà che si affaccia oggi sul nostro territorio può offrire ai pazienti un ambiente familiare, aspetto rilevante nel portare a termine con successo un percorso di cura. Buon lavoro a tutto lo staff".

"Ferrara è la nostra settima sede in Emilia-Romagna - ha aggiunto Monica Pezzi, Amministratore Delegato della Clinica Dentale Santa Teresa - ed è una zona su cui puntiamo molto. Ci arriviamo potendo vantare di essere un'azienda a carattere familiare avviata nel 2014 dal dottor Fusconi, e credendo fortemente nell'innovazione tecnologica che porta benessere ai pazienti".

Nelle 7 cliniche sparse sul territorio operano 100 persone, tra dipendenti ed odontoiatri. La Clinica Dentale Santa Teresa si caratterizza per dotazioni tecnologiche all'avanguardia che la fanno un riferimento per i pazienti di tutte le età per le opportunità offerte, che spaziano dall'odontoiatria infantile fino all'implantologia, passando per l'estetica dentale e l'ortodonzia. Nella provincia, l'insegna è presente anche a Comacchio.

Nella foto: l'Assessore Coletti insieme allo staff della Clinica Dentale Santa Teresa di via Bologna

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie)

