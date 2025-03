Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto a Ferrara nel nome di Pino Calautti venerdì 18 aprile 2025 in Sala Estense (piazza Municipio 14)

Terrà un concerto a Ferrara uno dei giovani cantautori che si sono esibiti in novembre 2024, nel concerto in ricordo di Pino Calautti. L'appuntamento di venerdì 18 aprile 2025 alle 21:00 nella Sala Estense (piazza Municipio 14, Ferrara) rientra nel tour "Mondo DiVino" per presentare un nuovo album scritto da Tonino Carotone e Giulio Wilson.

"Giorgio Wilson - come ricorda la compagna di Pino Calautti, Maria Giovanna Corsaro - piaceva molto a Pino, appassionato organizzatore e sostenitore della buona musica cantautoriale. Amava la musica che questo ragazzo componeva e credeva in lui. Lo ha ascoltato fino alla fine godendone l'intelligenza, la leggerezza e l'ironia".

Tonino Carotone e Giulio Wilson porteranno il loro concerto a Ferrara venerdì 18 aprile. Lo spettacolo, della durata di circa due ore, vedrà sul palco cinque musicisti per offrire un'esperienza musicale coinvolgente e ricca di emozioni. Il pubblico avrà l'opportunità di ascoltare i più grandi successi di Tonino Carotone, insieme ai brani del suo nuovo disco, "Mondo DiVino" assieme a Giulio Wilson, un viaggio sonoro che mescola vari generi con un tocco unico e inconfondibile. Il concerto è realizzato con il patrocinio del Comune di Ferrara.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Durante la vendemmia del 2024 Giulio Wilson ha ospitato Tonino Carotone nella sua fattoria, condividendo con lui il ritmo della campagna e l'ispirazione che nasce tra filari di viti e botti di rovere. Da quell'esperienza è sbocciata un'amicizia solida, che oggi abbraccia anche le rispettive famiglie, oltre a una sintonia musicale che ha portato alla nascita di MONDO DiVINO.

12 brani inediti, scritti tra il profumo del mosto e le atmosfere senza tempo della Toscana, danno vita a un disco che è una celebrazione della musica come scambio culturale, della leggerezza che incontra la riflessione, del piacere di condividere.

E poiché la musica e il vino hanno in comune il potere di unire le persone, dal progetto discografico è nato anche un rosso toscano straordinario, "Mondo DiVino", affinato con la stessa cura con cui sono stati composti i brani.

Nel tour 2025, il pubblico potrà assaporare il vino durante i concerti, trasformando ogni serata in un'esperienza sensoriale completa. Perché MONDO DiVINO non è solo un album e non è solo un vino: è un viaggio, un incontro, una storia da raccontare.

I biglietti sono disponibili su Ciao Ticket: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/tonino-carotone-giulio-wilson-mondo-divino-tour-ferrara

