Sipro, bilancio di mandato di Stefano di Brindisi. L'apprezzamento del sindaco Fabbri e dell'ass. Fornasini

"Dopo due mandati, lascio una società che gode di buona salute e guarda al futuro con una serie di progetti già impostati e delineati. La gestione societaria di questi sei anni ha portato a un utile complessivo di circa 1 milione di euro e un utile medio di circa 200.000 euro che hanno consentito a Sipro di attuare azioni progettuali a beneficio del territorio. Lascio un bilancio col segno più, nonostante il periodo congiunturale che ha visto una flessione nella vendita dei terreni dovuta alla paura che gli investitori stanno vivendo per la politica internazionale e alle crisi industriali in corso sul nostro stesso territorio".

Con queste parole, Stefano di Brindisi, ha di fatto sintetizzato oggi, martedì 29 aprile 2025 in conferenza stampa in sala Arazzi della residenza municipale, in vista dell'assemblea dei soci di domani, mercoledì 30 aprile, il suo bilancio di mandato. Lo ha fatto coi numeri del bilancio, dei progetti, dei bandi: 10 progetti europei realizzati nell'ultimo quinquennio, di cui 2 in corso, con una ricaduta sul territorio di oltre 1 milione 900 mila euro; gestione di 4 bandi per Ferrara Rinasce per un importo di 2 milioni di euro, 4 per quelli relativi a calamità naturali su altri Comuni; recente sottoscrizione di contratto d'opzione per la vendita dell'ex zuccherificio di Comacchio per riconversione; consolidamento della rete Siprocube con start up che hanno visto l'evoluzione a impresa; convenzioni con Unife, "un player fondamentale per dare risposte innovative alle esigenze economiche" e soprattutto "la collaborazione con le associazioni di categoria e un'impronta internazionale al territorio", con azioni di marketing.

Parole di apprezzamento dal sindaco Alan Fabbri, in una nota. "A nome dell'Amministrazione comunale, desidero rivolgere un sentito ringraziamento a Stefano di Brindisi per il lavoro svolto in questi sei anni alla guida di Sipro - Agenzia per lo Sviluppo. La sua gestione, portata avanti con competenza e impegno, ha garantito alla società solidità economica e operativa, anche in un periodo certo non semplice, come quello segnato dalla pandemia. I risultati ottenuti - sia in termini di bilancio che di progettualità - sono la testimonianza di un impegno serio e costante, capace di coniugare pragmatismo e apertura verso nuove prospettive. Ringrazio di Brindisi per aver rafforzato il ruolo di Sipro come punto di riferimento tecnico e operativo per i Comuni soci, e per aver saputo instaurare relazioni proficue con il mondo imprenditoriale e associativo. A lui va il nostro augurio per le sfide future, con l'auspicio che il percorso tracciato in questi anni possa continuare a generare valore per tutto il territorio ferrarese". Sentimento condiviso dall'assessore Matteo Fornasini, che ha introdotto e concluso la conferenza stampa auspicando una futura collaborazione con Stefano di Brindisi.

