Alla Biblioteca Popolare Giardino, presentazione della prima raccolta di poesie di Christian Abate

Un nuovo appuntamento del ciclo di incontri sulla poesia: "Quando tace il rumore della folla" è in programma venerdì 9 maggio 2025 alle 18:00 alla Biblioteca Popolare Giardino con la presentazione del libro "Nell'ombra che resiste alla notte", di Christian Abate.

Emanuela Cavicchi dialogherà con l'autore nella sede di Viale Cavour n. 185 (ai piedi del grattacielo) a Ferrara.

LA SCHEDA

Oggetti disparati, luoghi del vivere comune, scorci di città noti o marginali, esseri del mondo animale ed esseri umani, dediche, ricordi, dubbi e qualche piccola verità: questo e altro ancora è il materiale di immagini su cui fa affidamento la poesia di Christian Abate. Il linguaggio volutamente chiaro e lo stile semplice sviluppano una pluralità di temi, come la difficoltà e l'ambiguità delle scelte esistenziali, lo scorrere del tempo, il ricordo come fonte di conoscenza. Anche gli oggetti prendono la parola per tradire un interesse verso le situazioni a margine, tra luce e ombra. Tutto ciò è forse il segno di un'opera che resta aperta, nell'incertezza di aver risposto pienamente alle domande di partenza. Cosa rischia di perdersi nel passaggio dalla luce al buio? Cosa la scrittura è in grado di trattenere sul confine tra visibile e invisibile divorato dal buio del tempo che passa?

Christian Abate è nato il 22/08/1976 a Cava de' Tirreni (Salerno). Vive e lavora come insegnante a Ferrara. Nell'ombra che resiste alla notte è la sua prima raccolta di poesie.

Per ulteriori informazioni, scrivere a info@bibliopopgiardino.it

(Comunicazione a cura della Biblioteca Popolare Giardino)

