''Gigathon 2025'': la sfida digitale delle nuove generazioni. Aperte le iscrizioni fino al 23 giugno 2025.

Un'iniziativa educativa e di rilevanza nazionale è in arrivo per bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni: si tratta del Gigathon, un grande meeting online di programmazione promosso da Coding Giants, scuola specializzata nella formazione digitale giovanile, con oltre 20.000 studenti formati in Italia.

L'evento ha lo scopo di avvicinare le nuove generazioni al pensiero computazionale e all'uso consapevole della tecnologia, offrendo un'esperienza formativa coinvolgente, stimolante e accessibile a tutti, anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo del coding.

Il Gigathon ha ricevuto il patrocinio ufficiale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, riconoscimento che ne conferma il valore civico, educativo e inclusivo. In palio premi di grande attrattiva per i partecipanti, tra cui console PlayStation 5, Nintendo Switch, borse di studio per corsi di coding e numerosi altri riconoscimenti.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria effettuabile fino al 23 giugno 2025.

Si invitano tutte le famiglie interessate a visitare il sito ufficiale dell'iniziativa per maggiori informazioni e modalità di iscrizione: https://gigathon.it/

