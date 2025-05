Alla Biblioteca Popolare Giardino, presentazione dei libri “Cucina Divina-Storie di vita e ricette del cuore” e “Per un comunismo della cura”

Sono in programma le presentazioni dei libri "Cucina Divina-Storie di vita e ricette del cuore" di Cinzia Berveglieri e "Per un comunismo della cura" di Gian Andrea Franchi che si svolgeranno mercoledì 14 maggio 2025.

Alle 17:00, presso la Sala Assemblee Cooperativa "Il Catello" in Via Ippolito Nievo n. 181 a Ferrara, la presentazione del libro "Cucina Divina - Storie di vita e ricette del cuore" di Cinzia Berveglieri, che dialogerà con Davide Formenti, Manuela Braghetto e Tito Cuoghi.

"Cucina Divina - Storie di vita e ricette del cuore" è un intreccio tra 30 storie di vita e trenta ricette del cuore. Cinzia Berveglieri, che dal gennaio 2022 cura la rubrica mensile Cucina Divina sul settimanale la Voce di Ferrara - Comacchio, ha raccolto le trenta storie che troverete in questo libro e che sono la massima espressione del suo modo di concepire la vita e racchiudono tutto ciò che ama fare... ascoltare per capire; mettersi nei panni degli altri per "sentire" i loro sorrisi, le loro emozioni condividendo gioie e dolori, consapevole che per scrivere, è necessario dosare le parole, proprio come si fa quando si cucina, avendo l'accortezza di non dimenticare mai di aggiungere l'ingrediente fondamentale...il cuore.

Cinzia Berveglieri è nata a Ferrara. Nonostante abbia conseguito il diploma di ragioneria, ha sempre detestato i numeri. Che 2 più 2 faccia sempre 4 è in contraddizione con il suo modo di essere fuori dagli schemi, con la sua creatività, con la curiosità che la spinge a non accontentarsi mai delle apparenze. Collabora dal 2015 con il quotidiano La Nuova Ferrara. Dal 2022 cura la rubrica mensile Cucina Divina sul settimanale La Voce di Ferrara-Comacchio. Nel 2019 ha autopubblicato Il Rumore del silenzio, La Siberiana tra sogno e realtà e Gli occhi della storia: Luciano Bratti racconta.

Si svolgerà invece, alle 18:00, presso la sede dell'Associazione "Viale K" - Via Mura di Porta Po n. 9 a Ferrara, la presentazione del libro "Per un comunismo della cura" di Gian Andrea Franchi, introdotto da Luca Greco, segretario gen. FILT CGIL di Ferrara e Alessandra Annoni, docente di Diritto Internazionale di Unife.

Il libro tenta di ripensare la tradizione comunista partendo dall'esperienza, per tanti aspetti nuova, di dieci anni di impegno dell'autore e della sua associazione con i migranti della cosiddetta «Rotta balcanica». Il rapporto di cura, inteso nella sua forma più ampia e radicale di ricerca di sé nell'altro e dell'altro in sé, appare come il passaggio esperienziale per la costruzione «dal basso» di forme comunitarie. Nei migranti si incontrano i discendenti di secoli di violenza coloniale e gli annunciatori della catastrofe prossima ventura prodotta dal capitalismo con la crisi

ambientale che devasta oggi soprattutto i loro paesi, dall'Africa a tutto il Sud asiatico. A partire da questo incontro quotidiano nella piazza davanti alla stazione di Trieste, può sorgere la costruzione di forme alternative di vita sociale, in grado di coinvolgere soprattutto i «cittadini». In molti, infatti, vengono ad aiutare chi si impegna con i migranti, aprendosi al tentativo di costruire in tutto il paese, ma anche fuori, reti di resistenza al disastro della società vigente, basata sull'indifferenza nei confronti della distruzione della vita messa in atto dalla civiltà del denaro.

Gian Andrea Franchi si impegna da un decennio con i migranti della «Rotta orientale». Cerca di riflettere e di scrivere su questa esperienza, come ha fatto con Il diritto di Antigone (ombre corte, 2022). Tra i suoi altri scritti, la biografia filosofica di Carlo Michelstaedter, Disperata speranza (Mimesis, 2014).

(Comunicazione a cura della biblioteca Popolare Giardino)

