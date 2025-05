Risultati, appuntamenti e iniziative a cura di Deva Wall: cresce e si diffonde la cultura dell’arrampicata in città

Per l'arrampicata sportiva un grande successo per la squadra agonistica di Deva Wall, palestra di arrampicata di Via Ippolito Guidetti 32 a Ferrara.

Domenica, 11 maggio 2025 si è concluso il Circuito Regionale Emilia Romagna delle 3 discipline di arrampicata ( Boulder, lead , Speed) Under 13, con una grandissima prestazione dei nostri atleti della squadra agonistica capitanata dall'allenatore Omar Otay. Ginevra Cautillo è la campionessa

regionale con 3 ori, Francesco Onofri, 2 argenti e due bronzi, sbloccano l'ingresso al Campionato Nazionale che si svolgerà ad Arco (Tn) dal 23 al 25 maggio. I nostri atleti si sono impegnati moltissimo duranto l'anno insieme anche ai loro compagni di squadra Francesco Leziroli e Federico Negri sempre la categoria U13. Un grande risultato per i nostri piccolini poichè la competizione a livello regionale è molto elevata. Ottimi risultati anche dalla squadra Under 15, Anita Fabbri Destro, Virginia Seghi, Rita Cattabriga, Ambra Giovanardi ( allenate da Marco Masieri), Elisa Mazzoni, per la categoria Under 21; Max Fogali, Enrico Franciosi, Arianna Peruffo e Margherita Giulianelli per la categoria Under 19. Alla Deva Wall ottimi risultati anche per il super campione Italiano Luca Boldrini che è entrato a far parte della Squadra 'Elite"della Nazionale di Arrampicata che si sta allenando con il sogno delle Olimpiadi Los Angeles. Questi risultati sono il frutto del lavoro del team della palestra ma un ringraziamento speciale va anche ai genitori degli atleti che supportano i loro figli costantemente.

La Deva Wall sta sempre più crescendo e diffondendo la cultura dell'arrampicata in città; di recente ha aperto un pop Up Store e Info Point in Corso Martiri della Libertà 20 a Ferrara, in pieno centro, dove si possono trovare informazioni sull'arrampicata , si possono consultare guide sulla montagna e acquistare i nostri gadget per sostenere l'associazione nei progetti sociale (lo store è aperto il mercoledì, il venerdi e il sabato 10-13 e 16-20). Ricordiamo infatti a proposito dei progetti sociali che Deva Wall ha corsi per le donne operate di tumore al seno che possono riabilitarsi con l'arrampicata e corsi per special e para climbing; questi progetti un ringraziamento va anche al Comune di Ferrara ufficio Sport per il sostegno attraverso i contributi a fondo perduto.

Il 21 maggio 2025 dalle 15 alle 20 in occasione del saggio di fine anno di tutti i nostri bambini iscritti ai corsi, organizziamo un OPEN DAY riservato ai bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni, per venire a visitare la palestra e a provare l'arrampicata gratuitamente con gli istruttori che li seguiranno passo dopo passo.

Deva Wall è sempre stata attenta e vicina allo sport che coinvolga le famiglie, infatti da settembre verranno organizzati corsi genitori-figli. Stiamo investendo molto per creare un punto di riferimento in Regione per l'arrampicata e un luogo di benessere per le persone contrastando l'abbandono sportivo; la Presidente Eva Pancaldi è diventata consigliere nazionale Della FASI ( Federazione Arrampicata Sportiva), proprio per dare voce a questo sport e sviluppando sempre di più la cultura per questa disciplina; l'idea è quella di creare una struttura dove creare un viavaio di giovanissimi che possano allenarsi ed emergere nell'Arrampicata.

Quest'estate organizzamo la Deva Wall Accademy, il nostro campo estivo dove i bambini e ragazzi possono fare corsi intensivi di arrampicata. Il nostro motto è NON MOLLARE LA PRESA! L'arrampicata fa bene al corpo e alla mente e può essere fatta a tutte le età.

Siete tutti inviati al nostro Store e a visitare la nostra palestra.

(Comunicazione a cura della palestra Deva Wall)

