PIAZZA TRAVAGLIO GREEN: VIA AI SONDAGGI ARCHEOLOGICI IN VISTA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

DUE TRINCEE DA 16 METRI PER DUE, LA DURATA PREVISTA E' DI CIRCA 15 GIORNI PER OGNI SCAVO

Ferrara, 19 maggio 2025 - A partire da giovedì 22 maggio 2025, in piazza Travaglio a Ferrara prenderanno il via le indagini archeologiche preventive per i lavori di riqualificazione previsti dal progetto Look Up!, parte della Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile di Ferrara, che conta complessivamente 10 progetti di riqualificazione finanziati con oltre 8 milioni di euro di Fondi Europei PR FESR - FSE+ 2021/27 e con oltre 4 milioni di euro di investimenti del Comune di Ferrara.

Le indagini archeologiche sono state richieste dalla Soprintendenza di Ferrara come propedeutiche al completamento del progetto esecutivo che trasformerà Piazza Travaglio, oggi spazio per gli stalli di sosta, in una vera e propria piazza, accogliente e accessibile, dotata di importanti infrastrutture verdi, giochi d'acqua e nuove alberature che permetteranno di abbattere l'isola di calore tipica degli ampi luoghi cittadini non ombreggiati.

I sondaggi verranno realizzati in due fasi con due trincee di sondaggio ognuna di lunghezza 16 metri e di larghezza 2 metri, con una profondità massima di 1,5 metri. La prima trincea verrà posizionata nella zona centrale della piazza e accompagnata da un'area cantiere che si svilupperà in orizzontale, utile al posizionamento dei mezzi e delle strumentazioni. La seconda verrà realizzata in prossimità di via San Romano, in senso perpendicolare a Piazza Travaglio accompagnata sempre da area di cantiere di pertinenza. La scelta delle due aree di scavo è stata fatta evitando di insistere sui sottoservizi, al fine di non interferire con gli stessi durante i lavori di sondaggio e cercando allo stesso tempo di coprire le zone indicativamente più sensibili in riferimento al possibile tracciato delle mura bassomedievali. I due scavi, secondo le previsioni dei tecnici, dovrebbero avere una durata complessiva di circa 10-15 giorni ciascuno e verranno realizzati, uno di seguito all'altro, a partire, appunto dal prossimo giovedì. Inevitabile qualche disagio per la riduzione (temporanea) dei posti auto e per il riposizionamento di alcuni banchi dei mercati del lunedì, del venerdì e giornaliero situati in corrispondenza degli scavi.

Con le attività commerciali interessate, ha preso il via, già nelle settimane scorse, un confronto per individuare la nuova posizione mentre i tecnici comunali, da stamattina, sono al lavoro per delimitare le aree in cui non sarà possibile sostare e eventuali nuovi percorsi per l'accesso agli stalli.

(Ferrara Rinasce)

