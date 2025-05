''Armonia in movimento'': yoga e musica nella sede di Musijam a Ferrara

Musijam rilancia con un'altra nuova avventura ogni giovedi dalle 11.00 alle 12.00 fino alla fine di luglio 2025 nella sede della Associazione in Viale Alfonso I d'Este 13, a Ferrara, con il progetto "Armonia in Movimento", una collaborazione tra UISP Ferrara e Musijam aps Scuola di Musica.

Un'idea nata nei tavoli di confronto all'interno delle strategie per la città ATUSS Open Play del Comune di Ferrara. L'iniziativa mira a migliorare il benessere psicofisico delle persone attraverso la pratica dello YOGA accompagnata da un costantedialogo con la musica. Le note sono benefiche per i disturbi legati a socialità, sensibilità, comportamento e favoriscono l'aggregazione intergenerazionale. Ogni sessione è un'esperienza multisensoriale in cui la musica è supporto emotivo, compagna di viaggio in uno scambio di vibrazioni ed energia in cui i partecipanti possono rilassarsi, ridurre l'ansia e lo stress.

Condurranno l'incontro di Yoga, istruttrici certificate di UISP e docenti musicisti di Musijam per la parte musicale. Il corso è aperto a tutti gli interessati.

Per ulteriori informazioni, contattare il numero 3204878109

(Comunicazione a cura Musijam aps)

