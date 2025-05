Ferrara si rimbocca le maniche: nuovo appuntamento di pulizia ambientale con Plastic Free e Consorzio RES

Venerdì 23 maggio 2025 alle 16:00 Plastic Free propone un nuovo appuntamento di pulizia ambientale a Ferrara. Questa volta l'incontro è sul piazzale di Porta Paola per una raccolta rifiuti pomeridiana nella zona di piazza Travaglio e Mura cittadine limitrofe. Si tratta di zone molto frequentate e che purtroppo si riempiono di tutti quei piccoli rifiuti che, con noncuranza e poca attenzione al decoro e al rispetto per l'ambiente, in molti lasciano cadere a terra.

Anche se il venerdì è una giornata insolita per gli eventi Plastic Free, è stata scelta volutamente per scendere in campo insieme agli educatori del Consorzio RES - Riunite Esperienze Sociali, per un'azione comune di sensibilizzazione ambientale. Tutti i cittadini possono unirsi e dare una mano, bambini compresi: proprio loro si impegneranno in una caccia al tesoro, inteso come ogni angolo di verde e di città che si ripulirà.

Per partecipare è sufficiente portare un paio di guanti (possibilmente non usa e getta), iscriversi gratuitamente dal sito www.plasticfreeonlus.it nella sezione eventi e cercare l'evento di Ferrara del 23 maggio 2025.

L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Ferrara.

(Comunicazione a cura di Plastic Free Ferrara)

Immagini scaricabili: