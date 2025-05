"La bottega fantastica", alla sala Estense in scena le ballerine dell'Acquatime

Domenica 1 giugno 2025 alle 20:30, nella sala Estense della residenza municpale di Ferrara, la Società sportiva dilettantistica Acquatime metterà in scena lo spettacolo dal titolo "La bottega fantastica", con il patrocinio del Comune di Ferrara.

L'Acquatime svolge la propria attività di avviamento alla danza classica, moderna e acrobatica al Parco Bacchelli ed è affiliata a CSAIN (Centri Aziendali Industriali Comitato Provinciale di Ferrara). L'attività di danza è aperta per bimbe/i a partire dai 2 anni fino all'età adulta.

Durante la serata di domenica 1 giugno, le bimbe e le ragazze porteranno in scena coreografie di danza moderna, arricchite da elementi di danza classica. Lo spettacolo ruoterà attorno a un suggestivo filo conduttore: una magica bottega di giocattoli, che di notte si anima, dando vita a pupazzi e oggetti.

A impreziosire l'evento, la partecipazione di studenti del Liceo "G. Carducci" di Ferrara, nell'ambito del progetto "Musica e Spettacolo", che contribuiranno con esibizioni pensate per valorizzare la fusione tra danza, musica e teatro.

Il ricavato verrà devoluto all'associazione ANDOS.

A.N.D.O.S. ODV Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, è un'organizzazione non lucrativa che, attraverso 55 Comitati diffusi su tutto il territorio nazionale, si propone di svolgere ogni iniziativa valida a favorire una completa riabilitazione della donna operata al seno. Il Comitato di Ferrara, costituito nel 1979, offre alle donne che si rivolgono al centro: professionalità e attenzione grazie all'aiuto delle volontarie e alla collaborazione di medici e operatori specializzati nel settore. Il Comitato di Ferrara conta circa 200 iscritte. L'esperienza acquisita in tanti anni, ci ha aiutato a rispondere ai reali bisogni delle pazienti che si affidano a noi. Ci occupiamo di tutti gli aspetti che riguardano la salute e il benessere soprattutto con l'ascolto e l'accoglienza e con i trattamenti specifici come la fisioterapia personalizzata, l'attività fisica con corsi riabilitativi in piscina e palestra. Più recentemente abbiamo organizzato corsi di Pilates, di Nordic Walking, Corsi di cucina e tanto altro ancora. Non meno importante è l'attenzione allo stile di vita, la promozione della diagnosi precoce attraverso l'adesione allo screening con azioni spesso condivise con le Istituzioni, con Convegni dedicati agli argomenti di attualità in Oncologia.

(Comunicazione a cura del gruppo Idea Danza)

