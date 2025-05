Concorso Nazionale di narrativa fantasy, finalisti a Ferrara da tutta l'Italia

Venerdì 23 maggio 2025, nonostante lo sciopero dei treni, sono arrivati in città in tanti per la premiazione della quarta edizione del Concorso Nazionale di narrativa fantasy Sulle ali del corvo verso l'azzurro, promosso dall'associazione di promozione sociale Baffo John Potter in memoria di Raffaele Bonazza, in collaborazione con il Gruppo Scrittori Ferraresi e con il patrocinio del Comune di Ferrara.

Un concorso nato da un lutto, la perdita di Raffaele, giovane di profonda versatilità e multiforme ingegno amante del fantasy, che di edizione in edizione coltiva l'amore per la creatività di tanti scrittori e illustratori di tutte le età .

Un concorso fatto col cuore a detta dei tanti partecipanti che si fermano anche come turisti.

E di cuore ce n'era tanto nella gremitissima Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea, palpabile l'emozione dei finalisti in attesa di conoscere i vincitori.

Erano presenti l'assessore comunale Angela Travagli, in rappresentanza del Sindaco, Camilla Ghedini (giornalista e scrittrice, presidente della Giuria), Simonetta Sandra Maestri e Antonio Bianchi (presidente e vicepresidente dell'associazione Baffo John Potter), Federica Graziadei e Nicoletta Zucchini (presidente e vicepresidente del Gruppo Scrittori Ferraresi.

Nel corso della premiazione sono state distribuite copie dell'antologia Sulle ali del corvo verso l'azzurro. Concorso nazionale di narrativa fantasy 4a edizione. Ediz. integrale con tutti i racconti e le illustrazioni dei finalisti edita dalla casa editrice CTL di Livorno.

I finalisti, oltre che da varie città della nostra Emilia Romagna, sono venuti anche da città della Val d'Aosta, del Lazio, della Toscana, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Sardegna.

Ampio il range d'età, da chi è nato nel 1930 ai bambini del 2016 della terza elementare perché il concorso è aperto a tutti, sia adulti che scuole (dalle elementari alle superiori).

Una classe intera della primaria ha partecipato con un racconto collaborativo di classe e una rappresentanza di alunni, insegnanti, genitori, da Cagliari hanno preso l'aereo per essere presenti.

A chi è venuto da fuori Ferrara, la presidente dell'Associazione Baffo John Potter ha fatto dono, grazie anche al contributo del dott. Matteo Musacci della Bottega del pane, della tipica coppia ferrarese.

I nomi dei vincitori sono inseriti nel sito dell'associazione Baffo John Potter ideatrice del concorso nazionale https://www.bjpaps.it/

La diretta della cerimonia di premiazione è visibile al seguente link dell'Archibiblio Web del Comune di Ferrara https://www.youtube.com/live/f8dSxNMx9gg

Il bando del concorso è biennale e per la futura quinta edizione sarà pubblicato a settembre 2026.

Immagini scaricabili: