FE°EL°2025: FERRARA INCONTRA LA MOBILITÀ ELETTRICA. DOMENICA 8 GIUGNO IL RADUNO-ESPOSIZIONE DELLE AUTOMOBILI ELETTRICHE

Ferrara, 4 giugno 2025 - Domenica 8 giugno 2025 dalle 18:00 alle 21:00 in largo Castello a Ferrara si terrà il raduno ed esposizione di automobili elettriche. Sarà anche un'opportunità per dialogare con chi ha già optato per la mobilità elettrica, per conoscere le loro esperienze e per informarsi su come si gestisce e come si viaggia con un'auto elettrica.

Saranno presenti anche alcuni poster informativi su argomenti relativi alle auto elettriche e ai sistemi di ricarica pubblica e privata, con particolare riferimento al territorio della provincia di Ferrara. Scopo principale dell'iniziativa è quello di promuovere la mobilità elettrica come forma di mobilità sostenibile per la mobilità privata.



La Comunità Europea ha scelto l'anno 2035 come termine entro il quale verrà bandita la vendita di auto con motori alimentati da combustibili fossili e in questa prospettiva la quota di auto elettriche in circolazione è destinata a crescere notevolmente nei prossimi anni.

"Crediamo che sia anche nell'interesse di ogni comunità compiere ogni azione possibile per gestire questa transizione e arrivare preparati al 2035. Sull'argomento della mobilità elettrica ci accorgiamo che circola ancora molta disinformazione e superficialità. Per questo abbiamo voluto contribuire portando la testimonianza di esperienze reali e vissute da parte di chi già da anni usa l'auto elettrica per i propri spostamenti quotidiani. Questo raduno è pensato come un'occasione di incontro e dialogo con la cittadinanza e l'amministrazione pubblica, in modo informale, aperto e sincero. Ringraziamo caldamente il Comune di Ferrara per aver concesso il patrocinio dell'iniziativa, e in particolare l'assessore con delega alla mobilità, Stefano Vita Finzi Zalman, e il suo staff, che hanno fin da subito mostrato interesse e fornito un prezioso sostegno per l'organizzazione", ha detto Damiano Foschi, organizzatore della manifestazione.

"Ci apprestiamo ad accogliere questa bella iniziativa - ha aggiunto l'assessore alla Mobilità Stefano Vita Finzi - che intende offrire un punto informativo, volto alla conoscenza e alla curiosità, in merito all'universo della mobilità sostenibile e dell'auto elettrica. Ringrazio per questo gli organizzatori, veri e propri appassionati e fruitori di questo modo di muoversi"



Chi desidera avere più informazioni o aderire all'iniziativa con la propria auto elettrica può contattare l'organizzatore Damiano Foschi al numero 3289492152.

Ulteriori aggiornamenti sull'evento saranno pubblicati sulla pagina Facebook "Auto Elettriche a Ferrara e provincia" dedicata all'informazione sulla mobilità elettrica in provincia di Ferrara.

