Grande interesse delle scuole per l'educazione alla finanza etica promossa dal Gruppo di Iniziativa Territoriale di Ferrara

Il Gruppo di Iniziativa Territoriale (GIT) dei Soci di Banca Etica conferma il suo impegno per l'educazione finanziaria di studentesse e studenti e al termine dell'anno scolastico 2024-2025, fa un bilancio dell'attività svolta. Il GIT ha proposto nelle scuole superiori del territorio ferrarese "I giochi delle banche", un gioco di ruolo che consente ai ragazzi e alle ragazze di capire non solo come funzionano le banche, ma anche come le scelte dei risparmiatori generino sempre delle conseguenze sulla società e sull'ambiente.

Il gioco, già sperimentato con successo in passato, è stato proposto quest'anno a 24 classi, coinvolgendo circa 500 studenti e studentesse ferraresi di 6 scuole: 3 licei e 3 istituti tecnici.

"E' un gioco che ci aiuta a divulgare quella che noi chiamiamo ‘educazione critica alla finanza' - spiega Enrico Calore (responsabile del GIT) -. Grazie a questo strumento ragazze e ragazzi comprendono come, a seconda delle scelte che ogni risparmiatore compie con il proprio denaro, è possibile orientare la finanza per favorire un'economia che migliora la qualità della nostra vita o, al contrario, per alimentare un modello che favorisce disagio sociale e un impatto ambientale negativo".

Il 5 maggio con una conferenza sulle criptovalute, rivolta a 3 classi del Liceo Carducci, si è conclusa l'attività nelle scuole, che riprenderà dal prossimo settembre. Il GIT di Ferrara è un gruppo di soci di Banca Etica eletto ogni tre anni tra le persone socie della Provincia e composto da persone volontarie impegnate nella promozione di iniziative e attività volte ad accrescere la conoscenza dei temi dell'economia responsabile e della finanza etica. Dopo l'assemblea nazionale del 17 maggio, che ha visto l'elezione del nuovo Presidente Aldo Soldi, anche il GIT di Ferrara si appresta a svolgere la sua assemblea elettiva dopo l'estate.

Chiunque fosse interessato a collaborare e conoscere meglio la realtà di Banca Etica, può

scrivere a git.ferrara@bancaetica.org.

(Comunicazione a cura del GIT Ferrara)

Immagini scaricabili: