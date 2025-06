Ferrara protagonista della nuova puntata di Bell’italia in viaggio su La7. Domenica alle 16.20, Fabio Troiano apre il viaggio settimanale partendo dalla città estense

Ferrara, 13 giugno 2025 - Ferrara apre la nuova puntata di Bell'Italia in viaggio, in onda per la prima volta domenica 15 giugno alle 16.20 su LA7. Il programma itinerante, condotto dall'attore Fabio Troiano e giunto alla quinta edizione, questa settimana fa tappa in Emilia-Romagna con un'apertura tutta dedicata alla città estense.

"Ferrara continua a raccontarsi in tutta la sua bellezza e varietà anche a livello nazionale, in programmi di approfondimento e scoperta del territorio. Sarà un modo per chi non conosce la nostra città di svelarne i tesori, e per i ferraresi di seguire, con orgoglio e curiosità, come viene vista Ferrara chi la scopre per la prima volta", così il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri.

Sarà un'immersione nel cuore storico e culturale di Ferrara: si partirà dal suggestivo Salone dei Mesi a Palazzo Schifanoia, capolavoro dell'arte rinascimentale e simbolo delle "Delizie estensi", per poi proseguire tra i luoghi iconici della città come il Castello Estense, il Palazzo dei Diamanti, la Certosa Monumentale e le antiche mura. Il racconto proseguirà lungo il Po di Volano, con un'escursione in motonave dalla darsena, a testimonianza del forte legame della città con l'acqua e la natura. Il conduttore di Bell'Italia in viaggio sarà accompagnato alla scoperta del territorio e delle sue meraviglie da alcune guide ferraresi d'eccezione.

Bell'Italia in viaggio nasce in collaborazione con la rivista Bell'Italia e si propone di raccontare, in modo coinvolgente e accessibile, le meraviglie naturalistiche, artistiche e culturali del nostro Paese. Tra i riconoscimenti, ha ottenuto il Premio Moige 2022 nella categoria cultura e intrattenimento e il terzo posto ai Branded Content & Entertainment Awards 2022, che premia i progetti e i contenuti editoriali di intrattenimento, informazione o educazione.

(Ferrara Rinasce)

