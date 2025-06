FERRARA, AL VIA OGGI I CAMPIONATI EUROPEI DI FUTSAL E BASKET PER ATLETI CON SINDROME DI DOWN

L'ASSESSORE CARITÀ HA ACCOLTO LE DELEGAZIONI INTERNAZIONALI DEI SU-DS FUTSAL AND BASKETBALL EUROPEAN CHAMPIONSHIPS

Ferrara, 16 giugno 2025 - È ufficialmente cominciata oggi a Ferrara l'edizione 2025 dei SU-DS Futsal and Basketball European Championships, i Campionati Europei di calcio a cinque e pallacanestro riservati ad atleti con sindrome di Down.

La città, che per una settimana sarà al centro dello sport internazionale all'insegna dell'inclusione, è stata sorpresa questa mattina da colori, sorrisi e bandiere: sono infatti arrivate tutte le otto delegazioni internazionali provenienti da Argentina, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Italia, Portogallo, Turchia e Stati Uniti.

Un clima di festa, entusiasmo e sana tensione agonistica si respira già tra le vie del centro della città e presto scalderà i due principali impianti sportivi che ospiteranno le gare: il Palaboschetto, per il futsal, e il Palasport, per il basket. Gli atleti, accompagnati da tecnici, staff e familiari, sono stati accolti con calore e attenzione, confermando la vocazione di Ferrara a città dell'accoglienza e dello sport per tutti.

"È una giornata di grande orgoglio per tutta la città vedere atleti e squadre arrivare da ogni parte del mondo, con l'entusiasmo e la passione che solo lo sport sa accendere, è il segno più bello dell'energia che questo evento porta con sé. Da oggi Ferrara diventa un palcoscenico internazionale per l'inclusione, il talento e la condivisione", ha commentato l'assessore allo Sport Francesco Carità, che ha accolto le squadre ai piedi del Castello Estense, portando i saluti del sindaco Alan Fabbri.

Le attività sono iniziate oggi, lunedì 16 giugno, con la cerimonia ufficiale di apertura in piazza del Municipio alle ore 10.30, nel pomeriggio il fischio di inizio per le prime gare di pallacanestro. Nei giorni successivi si alterneranno le competizioni delle due discipline, fino alle finali di venerdì 20 giugno.

A sottolineare l'impegno di Ferrara è intervenuto Stefano Di Brindisi, presidente del Comitato Organizzatore, che ha commentato con emozione questo momento tanto atteso: "Oggi finalmente si aprono le porte di un evento che abbiamo sognato e preparato con cura. Dopo esperienze importanti come i Trisome Games, siamo orgogliosi di poter vivere ancora una volta quella straordinaria ondata di allegria, fratellanza e serenità. Il nostro impegno è totale: vogliamo che ogni squadra torni a casa con un ricordo bello e duraturo, perché questi Campionati sono il simbolo perfetto di come lo sport possa creare contesti dove diversità significa ricchezza e condivisione di valori comuni".

L'ingresso a tutte le partite è gratuito, per permettere a cittadini, scolaresche, associazioni e appassionati di vivere e condividere da vicino un evento che è molto più di una semplice manifestazione sportiva: è una celebrazione dell'impegno, della capacità, del coraggio e della bellezza della diversità.

I Campionati sono promossi da SUDS - Union for athletes with Down Syndrome, organizzati da FISDIR, ASD Format Ferrara e Sport Consulting, con il patrocinio di Ministero per lo Sport e i Giovani, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ferrara, Università degli Studi di Ferrara, e con il supporto di Confcommercio e Federazione Sport Confcommercio.

Per info, aggiornamenti e programma completo: www.euro2025ferrara.eu

