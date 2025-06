A FERRARA 'WOMEN IN CHARGE ON TOUR': IL 19 GIUGNO DUE EVENTI DEDICATI ALLE TEMATICHE DEL LAVORO, CON OSPITI NAZIONALI E MOMENTI DI CONFRONTO APERTI AL PUBBLICO

Ferrara, 17 giugno 2025 - Giovedì 19 giugno il Women in Charge on Tour 2025 parte da Ferrara con una giornata promossa dall'assessorato alle Politiche del lavoro e delle Pari opportunità e dedicata alle tematiche del lavoro e della previdenza in un contesto di uguaglianza per un futuro più inclusivo.

"Le linee programmatiche di questa Amministrazione mirano a rafforzare l'occupazione femminile attraverso percorsi formativi, sostegno all'imprenditoria e all'educazione finanziaria, conciliazione dei tempi vita e lavoro e contrasto alle disuguaglianze di genere nel mercato del lavoro" dichiara l'assessore alle politiche del lavoro e pari opportunità Angela Travagli. "La prima tappa del Women in Charge on Tour è quindi un'importante occasione di network che mette al centro del dibattito un concreto confronto tra politiche del lavoro e politiche di parità. La promozione dell'autonomia economica delle donne è una priorità non solo in termini di diritti o giustizia sociale, ma anche come leva strategica per lo sviluppo di politiche pubbliche di valore e lungimiranti".

Alle 18.30 alla Sala Estense l'incontro "Lavoro e previdenza come leva per l'indipendenza finanziaria per la parità di genere" ospiterà testimonianze dirette e momenti di networking per fornire strumenti concreti e strategie efficaci per sostenere il percorso di indipendenza economica delle donne. Verranno affrontati temi chiave come la formazione professionale, l'indipendenza finanziaria femminile, l'empowerment imprenditoriale, la previdenza e il talento giovanile. Tra gli ospiti nazionali della serata si segnalano la giornalista RAI Donatella Scipioni, l'assessore Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello.

L'evento si inserisce all'interno del progetto "Obiettivo Occupazione", lanciato alla fiera del lavoro WOW Work on Work dall'assessorato alle Politiche del lavoro e delle Pari opportunità ed è accreditato agli Ordini dei giornalisti, commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro.

Un ulteriore momento di confronto è previsto per la mattina del 19 giugno alle 9.30 al Laboratorio Aperto (ex Teatro Verdi) dedicato ad esplorare il valore del talento come motore di nuove e pari opportunità nel mondo del lavoro: "Imprenditoria alla Pari. Dove il talento prende forma", talk promosso dall'assessorato alle Politiche del lavoro e delle Pari opportunità e inserito nel Progetto "Ferrara: Obiettivo Occupazione".

Tra i relatori: Rebecca Bottoni, creative executive producer Ferrara Buskers Festival, l'inventor, mago e content creator Hyde e Roberto Lucchi, artigiano e modista proprietario dell'atelier Hats & Art. E ancora: Elisa Guidarelli, Francesca Casalino, Cristiana Scalambra, Sara Cirone, Filippo Castagnetti, Tamara Zappaterra, Letizia Penolazzi. Modera Federico Di Bisceglie de Il Resto del Carlino.

L'ingresso agli eventi è gratuito e aperto a tutti fino a esaurimento posti.

Per motivi organizzativi è consigliata la prenotazione del proprio posto ai seguenti link:

Imprenditoria alla pari: https://www.getcrowd.eu/event/2d9fd3c8

Women in Charge on tour: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-women-in-charge-on-tour-1311963781989

