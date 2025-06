Successo per l'evento "Women in charge on tour". L'assessore Travagli: "Parità di genere e lavoro equo sono leve strategiche”

Ferrara, 20 giugno 2025 - La prima tappa dell'evento "Women in Charge on Tour" si è conclusa con grande soddisfazione da parte degli organizzatori. L'assessore alle politiche del lavoro e pari opportunità Angela Travagli, promotrice dell'evento, si dice "particolarmente soddisfatta della giornata, che si è svolta in due momenti distinti ma entrambi con focus su azioni che tendano a mettere al centro le politiche del lavoro e di parità per un lavoro più giusto, equo e sostenibile. Queste tematiche sono una leva strategica fondamentale per lo sviluppo economico del territorio ferrarese".

La mattina, ospiti al Laboratorio Aperto, i relatori dell'incontro "Imprenditoria alla Pari. Dove il talento prende forma", organizzato sall'Assessorato politiche del lavoro e di parità, si sono susseguiti in talk moderati dal giornalista Federico Di Bisceglie creando diversi momenti di confronto concentrandosi sulla valorizzazione di idee innovative e imprese creative da parte di giovani, anche del territorio ferrarese.

Tanti gli ospiti: Elisa Guidarelli con il progetto Dog in Dog out, Francesca Casalino con il progetto WeMaMy propone servizi e opportunità per le mamme, Cristiana Scalambra si occupa invece di proprietà intellettuale, Sara Cirone è componente del CdA di Federmanager Minerva nazionale, Filippo Castagnetti di TPER Trenitalia ha parlato dell'opportunità lavorativa per le donne macchiniste, Letizia Penolazzi ha raccontato la sua storia come ricercatrice dell'Università di Ferrara, la protettrice dell'Università di Ferrara Tamara Zappaterra ha sottolineato tutte le azioni messe in campo da parte di Unife in ambito STEM. La compagine ferrarese, poi, ha messo in evidenza come si possa fare business a partire dalla creatività: Hyde magician è partito dai video di magia su YouTube sviluppando poi un e-commerce, Roberto Lucchi è diventato maestro artigiano di cappelli seguendo il proprio talento, realizzandone anche per personaggi internazionali, Rebecca Bottoni, laureata in cinema, è direttore artistico di Ferrara Buskers Festival.

La sera, alla Sala Estense, l'incontro dal titolo "Lavoro e previdenza come leva per l'indipendenza finanziaria per la parità di genere" è stato un'occasione per confrontarsi sull'importanza delle tematiche del lavoro e della previdenza in un contesto di uguaglianza, indicando sia le difficoltà da superare che le soluzioni per costruire un futuro più inclusivo.

"Professionisti, imprenditori e consulenti si sono alternati sul palco per condividere storie, visioni e strumenti concreti per costruire un ambiente professionale più equo e inclusivo. Il messaggio importante che abbiamo voluto trasmettere è che la possibilità di emergere è indipendente dal genere, dall'età o dal background personale. La coesione su temi comuni e l'impegno per perseguire gli obiettivi sono fondamentali per promuovere l'uguaglianza di diritti e opportunità" prosegue l'assessore Travagli.

Tanti gli ospiti della serata, incentrata sul tema dell'indipendenza finanziaria e moderata dalla conduttrice televisiva Emanuela Tittocchia: Oscar di Montigny, Leonardo Capotosto, Claudia Segre, Marilù Fiore, Lorenza Peralta, Cristina di Loreto, Alessia Canfarini, Donatella Scipioni e Cecilia Bavera.

"In un solo giorno abbiamo potuto conoscere e apprezzare le storie e i successi professionali di tante donne, esempi di forza e determinazioni per tutti. Dalle loro testimonianze, nasce dunque una riflessione: è fondamentale che l'indipendenza finanziaria delle donne sia accompagnata da una piena autonomia economica. È necessario promuovere politiche del lavoro inclusive, che incentivino la partecipazione femminile al mercato del lavoro, e allo stesso tempo investire in programmi di educazione finanziaria. Solo così potremo garantire a tutte le donne gli strumenti necessari per costruire con consapevolezza il proprio futuro".

Infine, i ringraziamenti: "Desidero esprimere un sentito ringraziamento al mio staff per il prezioso lavoro svolto nell'organizzazione di questo evento, così come a tutte le ospiti e ai protagonisti della giornata di ieri, che con grande disponibilità hanno condiviso tempo, esperienze e competenze. Grazie al contributo di ciascuno, la prima tappa del Women in Charge on Tour a Ferrara - resa possibile dalla sinergia con Pier Carlo Barberis, degli Stati Generali del Mondo del Lavoro - si è trasformata in un'occasione di confronto autentico e di altissimo livello, con l'obiettivo condiviso di generare nuove opportunità di lavoro, valorizzare i talenti femminili e sostenere le nuove generazioni, in un clima carico di umanità, ascolto e partecipazione", conclude Travagli.

