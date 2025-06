Guerra in Medio Oriente, lunedì 23 giugno la veglia di preghiera di associazioni e movimenti cattolici per la pace

La sera di lunedì 23 giugno 2025 alle 21, nella Basilica di Santa Maria in Vado a Ferrara, associazioni e movimenti cattolici della Diocesi di Ferrara-Comacchio propongono una veglia di preghiera per invocare allo Spirito Santo la pace a Gaza ed in Terra Santa.

La preghiera per la pace sarà presieduta dal nostro Arcivescovo, Giancarlo Perego, insieme, in connessione, con le sorelle dei monasteri di clausura di Ferrara, e sarà sostenuta dalla riflessione e dalla testimonianza in collegamento video del Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme.

A chi vorrà unirsi viene proposto il digiuno dalla cena nella sera della veglia, come occasione personale di riflessione e di conversione verso la gestione nonviolenta dei conflitti; il corrispettivo sarà raccolto ed offerto al Patriarcato di Gerusalemme per le necessità più urgenti.

Sono invitate alla veglia tutte le persone che ripudiano la guerra ed invocano la pace.

ACLI Provinciali di Ferrara

AGESCI Zona di Ferrara

Alleanza Cattolica

Azione Cattolica di Ferrara-Comacchio

Circolo Laudato sì Ferrara-Comacchio

Comunità di Vita Cristiana SS. Pietro e Paolo

Comunità Papa Giovanni XXIII Ferrara

Comunione e Liberazione

Comunità Le Bissarre

MASCI comunità di Ferrara

Movimento dei Focolari comunità di Ferrara

Movimento Rinascita Cristiana Ferrara

Pax Christi Ferrara

Salesiani Cooperatori

Comunicazione diffusa dall'Arcidiocesi di Ferrara e Comacchio

Allegati scaricabili: