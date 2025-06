TUTELA DI "FERRARA": IL CONSIGLIO COMUNALE HA VOTATO ALL'UNANIMITÀ IL REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE L'UTILIZZO DEL NOME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ

Ferrara, 24 giugno 2025 - Oggi pomeriggio il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità il nuovo regolamento che disciplina il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune alla registrazione di marchi commerciali contenenti il toponimo "Ferrara" e l'utilizzo del logo del Comune.

"Questa iniziativa nasce dall'esigenza, sempre più attuale, di preservare, valorizzare e difendere l'immagine e la reputazione della nostra città, in un contesto economico e comunicativo in cui abbiamo il dovere di sorvegliare affinchè il nome "Ferrara" non sia associato a prodotti, servizi o iniziative che ne sfruttino l'identità senza un reale collegamento con i valori e le peculiarità del nostro territorio", spiega l'assessore Francesca Savini.

Il regolamento sarà, da domani, lo strumento per tutelare l'immagine del Comune di Ferrara e per favorire azioni che possano contribuire ad apportare un vantaggio all'Ente in termini di valorizzazione, promozione dell'immagine, del territorio, della comunità, dei suoi obiettivi nonché per dare omogeneità alla trattazione di richieste autorizzatorie. "Questo regolamento non è solo un atto di difesa, ma anche uno strumento di promozione attiva dell'identità ferrarese, perché consente di rafforzare la coerenza e la qualità della comunicazione della nostra città nel mondo economico, culturale e istituzionale", continua Savini.

Possono fare richiesta per il rilascio dell'autorizzazione e per l'utilizzo le persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, istituzioni culturali, scolastiche, turistiche, economiche e operatori economici. Nel documento presentato in Consiglio Comunale vengono esplicitati criteri, condizioni e modalità con cui questi soggetti potranno utilizzare il marchio e, dunque, come l'Amministrazione potrà approvare le richieste.

In assenza di autorizzazione da parte dell'Ente, non sarà possibile procedere con la registrazione del marchio contenente l'indicazione del nome "Ferrara": un modo per tutelarne l'immagine ma anche per aumentarne la rilevanza strategica negli ambiti e nei casi in cui la concessione verrà rilasciata, sostenendo le iniziative e le attività che presentino un legame con la città e che possano contribuire ad apportare un vantaggio alla reputazione del territorio e della sua comunità.

--

Ferrara Rinasce - Comune di Ferrara

Immagini scaricabili: