NUOVO CENTRO SPORTIVO DI VIA CANONICI: AL VIA I LAVORI DI POSA DEL PREFABBRICATO. CARITÀ: "SARÀ UNA STRUTTURA FINALMENTE MODERNA. INNOVATIVA, INCLUSIVA E SOSTENIBILE"

NUOVO CENTRO SPORTIVO DI VIA CANONICI: AL VIA I LAVORI DI POSA DEL PREFABBRICATO. CARITÀ: "SARÀ UNA STRUTTURA FINALMENTE MODERNA. INNOVAZIONE, INCLUSIVITÀ E SOSTENIBILITÀ AL CENTRO DEL PROGETTO"

Ferrara, 26 giugno 2025 - Proseguono i lavori che interessano la riqualificazione dell'importante area sportiva costituita dalla palestra di via Canonici, con il suo campo da calcetto, la struttura è stata da anni abbandonata e chiusa al pubblico. Verrà riaperta grazie a un progetto di rigenerazione urbana in linea con gli ultimi standard di sostenibilità.

A maggio scorso erano state completate le fondamenta e in questi giorni è partita la posa dell'involucro edilizio. Si tratta di una struttura prefabbricata in cemento armato, totalmente disassemblabile in futuro, progettata per garantire elevate prestazioni energetiche, con un isolamento ottimale e l'eliminazione dei ponti termici.

Gli impianti sfruttano fonti rinnovabili come il fotovoltaico e il teleriscaldamento. Questi sistemi, integrati da pompe di calore ad alta efficienza e tramite opportuni scambiatori, alimenteranno i pannelli radianti della sala, il sistema di riscaldamento degli spogliatoi e l'acqua calda.

"Sarà una struttura finalmente moderna votata al mondo sportivo cittadino. Innovazione, inclusività e sostenibilità sono al centro del progetto: la nuova palestra sarà omologata dal Coni e sarà utilizzabile per diverse discipline, con campi regolamentari polivalenti, spogliatoi e altre dotazioni sportive, adatta ad allenamenti e partite; le aree interne attrezzate, inoltre, consentiranno una piena accessibilità anche alle persone con disabilità", ha detto l'assessore allo Sport Francesco Carità.

La conclusione degli interventi, prevista per fine anno, risponde alle esigenze della comunità sportiva e della scuola primaria E. Mosti. L'investimento per il nuovo centro sportivo di via Gian Battista Canonici è di circa 1,9 milioni di euro.

(Ferrara Rinasce)

