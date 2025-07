FERRARA: NUOVE AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE SUI SERVIZI EDUCATIVI PER L'ESTATE. SCARAMAGLI: "A DISPOSIZIONE VOUCHER COMUNALI PER SOSTENERE LE RICHIESTE RIMASTE SCOPERTE"

Ferrara, 1 luglio 2025 - Nuovi voucher messi a disposizione dal Comune per rispondere alle richieste in più non coperte dai voucher regionali per frequentare i centri estivi.

La Giunta comunale di Ferrara ha approvato oggi, le nuove misure di agevolazione per le famiglie, confermando il proprio impegno verso la valorizzazione e l'accessibilità a tutti dei servizi educativi per l'infanzia.

Queste misure, mirano infatti a sostenere le famiglie nella fruizione dei centri estivi per la fascia 3-13 anni, e fino ai 17 anni per i ragazzi con disabilità certificata con legge 104/1992.

"Con questa nuova agevolazione, Ferrara si conferma una città attenta alle esigenze delle famiglie. Il Comune ha investito risorse importanti per sostenere i genitori anche nel periodo estivo e abbattere i costi delle rette di iscrizione. Per chi non ha presentato in tempo la richiesta per i voucher regionali ed è rimasto fuori da questa agevolazione, ora sa che potrà contare su questi nuovi fondi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale", spiega l'assessore alla Pubblica istruzione Chiara Scaramagli.

Saranno messi a disposizione 20mila euro. L'apertura del bando per le richieste è previsto per mercoledì 2 luglio 2025. Le famiglie potranno fare richiesta online tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Ferrara.

(Ferrara Rinasce)

