TRA VIA DARSENA E VIA FORO BOARIO NASCE IL "DISTRETTO DELLA FAMIGLIA": IL PIANO COMUNALE DA 400MILA EURO

IL COMUNE SI AGGIUDICA UN BANDO ANCI. ASSESSORE COLETTI: "NUOVO SLANCIO ALLE POLITICHE FAMILIARI, IN UN QUARTIERE STRATEGICO"

Ferrara, 2 luglio 2025 - Un quartiere per le famiglie, grazie ad un progetto innovativo nel ramo delle politiche familiari promosse dal Comune di Ferrara. Tra via Darsena e via Foro Boario - sede dell'attuale Centro per le Famiglie e quello futuro, che troverà sede nell'ex scuola Pietro Lana, attualmente in fase di recupero - sorgerà infatti un vero e proprio "Distretto della famiglia", frutto di un progetto di quasi 400mila euro, premiato anche a livello nazionale.

La progettualità, infatti, è stata candidata ad un bando Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), su impulso dell'assessore Cristina Coletti con l'intento di dare nuovo slancio alle politiche familiari del territorio, e ha ottenuto un finanziamento di 310mila euro, a cui si sommano i quasi 90mila di risorse comunali.

"Si aggiunge un nuovo tassello del piano mirato a dare nuovo slancio alle politiche per le famiglie promosse dal Comune - dice l'assessore comunale alle Politiche per la Famiglia Cristina Coletti -. Con queste risorse daremo un'identità ben precisa ad un quartiere strategico e ad alta vocazione familiare, facendolo diventare un vero distretto in cui le famiglie saranno protagoniste attraverso una serie di attività pensate per promuovere lo sviluppo di tutta la comunità. L'obiettivo è valorizzare gli spazi di via Darsena e via Foro Boario, creando luoghi di incontro e frequenti momenti di condivisione per bambini, adolescenti, genitori e nonni".

Con questa iniziativa, intitolata "Family District: le famiglie camminano insieme", la zona tra Darsena e Foro Boario diventerà così il fulcro di tutte le attività volte al rilancio del protagonismo dei nuclei familiari nella vita della comunità, realizzate in collaborazione con gli enti del Terzo Settore.

Il progetto porterà alla nascita di una rete istituzionale che opererà in sinergia con il tessuto associativo locale, specialmente con le realtà connesse al mondo familiare e giovanile. Tra le azioni che l'Assessorato alle Politiche per la Famiglia incentiverà, attraverso questa rete, rientrano il supporto allo studio, l'organizzazione di attività ricreative, la progettazione di eventi culturali, formativi e sportivi rivolti all'intera cittadinanza, l'orientamento alle opportunità lavorative esistenti sul territorio al termine del proprio percorso formativo.

Le iniziative saranno programmate con l'obiettivo di favorire la partecipazione attiva degli interi nuclei familiari, dai più piccoli sino agli anziani, nell'ottica di tenere sempre vivo il Distretto.

