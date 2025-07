ARRIVA ‘DARSENA TIME, UN FIUME DI LAVORO': TRE INCONTRI ORGANIZZATI DAL COMUNE IN DARSENA. AL VIA DAL 9 LUGLIO IL NUOVO FORMAT DELLE POLITICHE DEL LAVORO.

ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL LAVORO ANGELA TRAVAGLI: "OCCASIONE IMPORTANTE DI SCOPERTA E CONFRONTO IN UN CONTESTO VOLUTAMENTE INFORMALE, PENSATO SOPRATTUTTO PER I GIOVANI, AL CENTRO DEL NUOVO PERCORSO DI 'OBIETTIVO OCCUPAZIONE'"

Ferrara, 7 luglio 2025 - Nell'ambito del progetto "Obiettivo Occupazione" dell'assessorato alle Politiche del Lavoro, saranno organizzati nel mese di luglio, ogni mercoledì in Darsena di Ferrara, tre incontri in collaborazione con gli eventi "Lungofiume" dal titolo Darsena Time: "Un fiume di lavoro" per scoprire il lavoro... da un'altra prospettiva.

Nell'ambito della rassegna estiva Lungofiume, la Darsena di Ferrara si trasforma in un punto d'incontro per parlare di lavoro in modo informale, fresco e accessibile, soprattutto ai giovani.

Nasce così "Darsena Time: un fiume di lavoro", da un'idea dell'assessore con delega alle Politiche del lavoro Angela Travagli con la collaborazione degli Stati Generali del mondo del Lavoro , WoW e la 12Eventi.

Tre gli appuntamenti all'ora dell'aperitivo dalle 20 alle 21 nei mercoledì del 9, 16 e 23 luglio 2025, dedicati a raccontare mestieri, professioni e opportunità di lavoro spesso poco conosciute, idee e strategie.

Un format pensato per avvicinare il pubblico, al mondo del lavoro attraverso testimonianze, racconti e dialoghi aperti con chi vive quotidianamente esperienze professionali spesso "dietro le quinte": artisti, tecnici, registi, professionisti della comunicazione e dell'accoglienza e non solo.

L'obiettivo è dare voce e visibilità ai tanti volti del lavoro in un mercato che evolve velocemente, valorizzando anche le occasioni di crescita professionale che eventi e cultura possono offrire proprio a Ferrara.

Gli incontri sono frutto della collaborazione con gli Stati Generali del mondo del Lavoro, WoW (Work on Work Fiera nazionale sul Lavoro) e 12Eventi che ha voluto dedicare all'interno della rassegna Lungofiume spazio a dibattiti, idee e confronti a tema lavoro.

A moderare gli incontri sarà Roberto Ferrari, professionista della formazione recentemente premiato a Torino, insieme a Giorgio Fabbri, con un importante riconoscimento di AlF (Associazione italiana formatori) a livello nazionale nell'ambito del PEF (Premio Eccellenza Formazione), vincitori nell'area tematica "comunicazione e cultura". Ferrari, artista della formazione, "sarto" degli eventi, maestro di prestigio, aiuterà a vedere oltre, in un mondo del lavoro sempre più dinamico, competitivo ed esigente, in continua evoluzione.

Molti i relatori coinvolti: Stefano Muroni della Blow Up Academy, Rebecca Bottoni del Ferrara Buskers Festival, Ivan Franco di Suono Immagine, Gianluca Cestari di Pubbliteam, Sergio Rossoni MEA, Istituto Vergani, IAL, Adecco e altri ancora ad arricchire il dibattito.

"Darsena Time: un fiume di lavoro" vuole essere un'occasione di incontro, ispirazione e scoperta, in un contesto informale e suggestivo. Il nostro obiettivo è dare voce e spazio a un nuovo modo di intendere il lavoro, dinamico, creativo, fatto di competenze tecniche e visioni innovative - spiega Angela Travagli, assessore alle Politiche del lavoro -. Oggi un luogo simbolico come la Darsena, un tempo cuore pulsante dell'operosità cittadina, si apre a giovani attori, registi, musicisti, tecnici, audio-video, cameraman e professionisti dell'accoglienza. È da qui che riparte il lavoro: dal talento, dalla formazione e da nuove opportunità lavorative messe in dialogo con il territorio, con le imprese e con il futuro. Ringrazio la 12Eventi che ha accettato la sfida mettendo al centro della rassegna Lungofiume il lavoro, SGML, WoW e Roberto Ferrari per la condivisione della sua esperienza formativa. Vi aspettiamo a - Darsena Time - non solo relax, ma connessione, rete e possibilità".

Roberto Ferrari - Moderatore - Stileventi Group- "Si dice che la conoscenza renda liberi: la consapevolezza, infatti, è il primo vero strumento che abbiamo per costruire il nostro futuro con la libertà di poter scegliere. Ringrazio l'Assessore per l'invito a moderare questo ciclo di incontri col quale vogliamo aiutare i giovani a scoprire il mondo spesso invisibile che si nasconde dietro l'arte, la musica, il teatro, la televisione, il cinema e non solo. Si tende a pensare che quando accendiamo la tv, si apre un sipario o parte una musica, tutto funzioni come per magia e con facilità. In realtà dietro ogni emozione ci sono professionalità, competenze, passione, tanto lavoro e sensibilità che necessitano di adeguata preparazione ed esperienza vissuta. Far conoscere queste opportunità lavorative, che sono al tempo stesso creative e affascinanti quanto cruciali e cariche di grandi responsabilità, significa offrire ai ragazzi la possibilità di immaginare, e di conseguenza realizzare, un futuro che segua, per quanto possibile, i loro sogni, i loro talenti e le loro aspirazioni."

Pier Carlo Barberis Stati Generali del Mondo del Lavoro - " E' un orgoglio essere a fianco come Work on Work e Stati Generali del Mondo del Lavoro a "Darsena Time", un progetto che accende uno dei luoghi simbolo della città con eventi capaci di unire cultura, visione e futuro". La Darsena di Ferrara si trasforma in uno spazio di incontro tra giovani, imprese, competenze e opportunità: una narrazione viva e partecipata del lavoro come leva di libertà, dignità e crescita. Un sentito ringraziamento all'Assessora Angela Travagli per la sensibilità, l'ascolto e la visione che continua a dimostrare nel sostenere percorsi capaci di generare valore per il territorio e per le nuove generazioni"

"Gli eventi Lungofiume coinvolgono diverse associazioni come Fiumana del Battello Nena, INDACO che si rivolge alle persone con disabilità e che si dedicano al ballo e associazioni di danza, così come quest'anno abbiamo coinvolto i panificatori per promuovere il Pan pera una novità del nostro territorio. Abbiamo accolto molto volentieri la sfida proposta dall'assessore Travagli che ringrazio perché per la prima volta durante gli eventi in Darsena si affrontano tematiche di lavoro, professionalità, competenze. Il contesto diventa il luogo dove l'aperitivo si trasforma in connessione, scambio di idee e opportunità di lavoro", conclude Stefano Zobbi di 12Eventi.

INFO:

Darsena di Ferrara - Arena eventi Lungofiume

Mercoledì 9, 16, 23 luglio 2025 - Ore 20:00

Ingresso libero e aperto alla cittadinanza

