CINEMA, IL FILM LE BAMBINE IN CONCORSO AL LOCARNO FILM FESTIVAL. PARTE DEL LUNGOMETRAGGIO GIRATO ANCHE A FERRARA

RAPPRESENTERÀ L'ITALIA NELLA CELEBRE KERMESSE

Ferrara, 10 luglio 2025 - L'unico film italiano in concorso al 78° Locarno Film Festival sarà "Le Bambine", opera prima di Valentina e Nicole Bertani, ambientata a Ferrara e girata in parte in città, grazie a una sinergia tra produzione, Emilia-Romagna Film Commission e Comune di Ferrara. Nella troupe hanno collaborato anche due ferraresi: Ilaria Battistella, in qualità di location manager per tutto il territorio dell'Emilia Romagna, e la musicista Sara Ardizzoni, che ha collaborato con Lorenzo Confetta ad alcune tracce della colonna sonora.

"Stiamo operando con convinzione e sinergia per sostenere iniziative culturali legate al cinema a livello nazionale ed internazionale, creando così nuove opportunità per promuovere Ferrara come set ideale per le produzioni italiane ed estere e per fare emergere nuovi talenti", afferma il sindaco Alan Fabbri. "Per questo abbiamo accolto con piacere la richiesta di Valentina Bertani di poter girare alcune scene del suo lungometraggio nella nostra città. Ferrara è parte integrante di questa storia e potrà essere scoperta, durante la proiezione al Festival di Locarno, da un pubblico internazionale", conclude Fabbri.

"Ringrazio Valentina e Nicole Bertani per aver scelto la nostra città, per aver ritrovato nelle sue atmosfere più underground e meno usuali le caratteristiche che hanno ispirato la vera storia raccontata, caratterizzata dal suo sguardo nuovo capace di farci entrare nella visione delle giovani protagoniste, in questo suo viaggio tra crescita, mistero e nuova consapevolezza", aggiunge l'assessore Matteo Fornasini.

Al Concorso Internazionale di Locarno viene presentato il meglio del panorama cinematografico contemporaneo e "Le bambine" rappresenterà l'Italia.

Il lungometraggio è stato firmato da Nicole e Valentina Bertani, quest'ultima considerata tra gli autori emergenti della filmografia italiana e già vincitrice di un Nastro d'Argento con il suo film sul disagio psichico in "La timidezza delle chiome".

La storia, ambientata nel 1997, si basa sul significato di crescere in un mondo in cui gli adulti non vedono realmente i bambini per come sono: Linda ha 8 anni, pochi denti, una nonna ricchissima e una madre bella, pericolosa e dirompente. Sarà l'incontro con due coetanee, le sorelle Azzurra e Marta, a insegnarle a diventare una bambina.

Le riprese sono state effettuate a luglio dello scorso anno nel centro storico della città estense, ma soprattutto in zone più periferiche di Ferrara.

"Le bambine - si legge nelle note di regia - è un film nato osservando un'estate degli anni ‘90 dal quinto piano di un palazzo: quello in cui abitavamo da piccole. É una storia in cui nulla è come appare: ogni azione, persona, parola ha una connotazione ambivalente. Nell'anno in cui è ambientato il film abbiamo vissuto una vicenda che somigliava a un giallo; un enigma di cui non riuscivamo a venire a capo: una donna e sua figlia di 8 anni si sono trasferite nella casa di fronte e da quel momento in poi per i bambini della nostra via perbene tutte le regole sono cambiate. Non si poteva entrare nella casa dell'amica appena arrivata, era vietato bere dal bicchiere di sua madre e salire in macchina con le nuove vicine era assolutamente proibito. Tutti questi divieti hanno rappresentato per noi sorelle (fino a poco prima impegnate a litigare) il primo impulso per allearci, facendoci unire definitivamente nel comune intento di trasgredire. Abbiamo poi costruito, insieme a questa nuova migliore amica proibita, un rapporto di sorellanza indissolubile, ed insieme abbiamo acquisto un'enorme consapevolezza: quella che gli adulti ci avessero tradite, non raccontandoci la verità e lasciando che scoprissimo da sole un mondo che non erano stati in grado di spiegarci".

Il film è prodotto da Emma Film Srl in collaborazione con Adler Entertainment, Cinédokkè e Manny Film. L'opera è stata inoltre realizzata con il sostegno di MIC - Ministero della Cultura, RAI CINEMA, Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, Veneto Film Commission, Film Commission Torino Piemonte, Lombardia Film Commission e sarà distribuito da Adler Entertainment. Il Comune di Ferrara ha patrocinato le riprese.

-- https://www.locarnofestival.ch/it/festival/program/film.html?fid=f06f38e9-b70c-43ff-a214-df88eacaab99&eid=

(Ferrara Rinasce)

