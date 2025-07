CULTURA - Dal 17 al 20 luglio 2025, dalle 19:00 sul Baluardo della Montagna in viale Alfonso I d'Este a Ferrara "Insolito festival 2025": sul Baluardo della Montagna a Ferrara quattro serate di musica dal vivo per una rassegna che evolve con la città

Per l'estate 2025 la musica dal vivo sul Baluardo della Montagna a Ferrara, è targata "Insolito Festival".Quest'anno infatti la rassegna musicale estiva di Ultimo Baluardo APS cambia nome e format per adattarsi a un contesto urbano in trasformazione. L'appuntamento è per le serate dal 17 al 20 luglio 2025, dalle 19:00 alla mezzanotte, con concerti di musica dal vivo di band emergenti, in viale Alfonso I d'Este, nella zona adiacente al Chiosco "Paradiso Verde", a poca distanza dalla sede storica del festival: il Centro Slavich.

Il cambio di location è dovuto all'avvio imminente dei lavori di riqualificazione del Centro Slavich, che sarà trasformato nel futuro Polo della Creatività della città di Ferrara, nell'ambito del progetto ATUSS, del Comune di Ferrara.

L'edizione 2025 si inserisce all'interno del progetto N.E.X.T. Generations, realizzato nell'ambito di FSE+ SPAZI VERDI_OPEN PLAY - ATUSS Look-Up! del Comune di Ferrara, con il supporto dei Fondi Europei della Regione Emilia-Romagna. Un'iniziativa strategica che promuove la rigenerazione urbana e culturale degli spazi pubblici attraverso il protagonismo giovanile, la partecipazione intergenerazionale e lo sviluppo di comunità attive.

"Appuntamento simbolo dell'estate giovanile ferrarese - dichiara l'assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli -, la rassegna di concerti organizzata da Ultimo Baluardo aps quest'anno cambia nome e location, ma senza cambiare il proprio spirito e la propria vocazione di festival musicale aperto a tutti, radicato nel territorio e capace di creare connessioni culturali e sociali. Saranno quattro appuntamenti ricchi di musica e occasioni di incontro, in un luogo della città molto amato e perfetto per trascorrere le serate d'estate in compagnia, ascoltando le proposte delle band emergenti".

Federico Di Marco, vicepresidente di Ultimo Baluardo APS e responsabile della Direzione Organizzativa e Produzione Generale, ricorda: "Siamo giunti alla settima edizione del festival: un traguardo che segna maturità, continuità e visione. Quest'anno abbiamo trasformato un limite in opportunità: l'avvio dei lavori per il futuro Polo della Creatività ci ha spinti a ripensare tutto, senza mai perdere il legame con il nostro territorio. Restiamo nel cuore del Baluardo della Montagna, a pochi passi dalla sede originale, per rafforzare la rete con il quartiere e valorizzare la socialità che lo anima. L'auspicio? Tornare nel 2026 per inaugurare una nuova stagione della creatività ferrarese. E farlo con la musica".

Il festival, spiegano ancora gli organizzatori, si sposta, ma rimane nel parco del Baluardo della Montagna, luogo simbolico per Ultimo Baluardo APS e per la comunità giovanile che ruota attorno al Centro Musicale Sonika. Il trasferimento nella zona del Chiosco Paradiso Verde è anche un gesto di radicamento e prossimità: un modo per continuare a vivere il quartiere, stringere ancora di più il rapporto con chi lo abita, e valorizzare la socialità quotidiana che caratterizza questo spazio verde e conviviale, che è un punto di riferimento per residenti, musicisti, operatori culturali e docenti, nonché presidio di relazioni e tradizioni.

La manifestazione si concentrerà in quattro giorni consecutivi, per offrire un'esperienza culturale immersiva e continuativa; completamente gratuita e accessibile a tutti.

Programma completo (inizio concerti alle 21:30):

17 LUGLIO: AMARTI e LA LICORICE

18 LUGLIO: LEVESTIGIA e SANTOPADRE

19 LUGLIO: MACHEDA e TERRANULLIUS

20 LUGLIO: HIT THE GROUND e DARK RAINBOW

Sito web di riferimento: https://linktr.ee/ilsolitofestival

