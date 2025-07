"Un fiume di musica": giovedì 17 luglio 2025 il concerto del Francesca Marchi Quintet

Giovedì 17 Luglio, il Molo Wunderkammer ospita per l'ultima serata della X edizione un raffinato quintetto jazz guidato dalla voce calda e avvolgente di Francesca Marchi, protagonista di un viaggio musicale attraverso il vasto repertorio degli standard jazz e dei grandi musical di Broadway. Un terreno classico e fertile, che prende nuova vita grazie all'incontro tra cinque musicisti dalla sensibilità profonda e dall'eclettismo maturo, capaci di rileggere con eleganza e personalità ogni brano, arricchendolo con le sfumature intime della bossa nova e l'impronta di un dialogo musicale autentico.

Accanto alla voce di Francesca Marchi, Massimo Mantovani al pianoforte accompagna con delicatezza e misura, offrendo un sostegno armonico mai invadente, sempre in funzione della melodia. Lorenzo Pieragnoli alla chitarra intreccia trame sensibili e strutturate, mentre la sezione ritmica formata da Andrea Taravelli al basso e Lele Veronesi alla batteria fornisce un sostegno solido e dinamico, frutto di esperienze trasversali e consolidata complicità. Il risultato è un interplay raffinato, in cui la libertà espressiva è sempre in equilibrio con il rispetto per la tradizione.

Ospite speciale della serata è Ambra Bianchi, al flauto traverso e alla voce, che con il suo tocco lirico e melodico aggiunge un ulteriore livello di profondità e colore all'ensemble.

Il progetto si sviluppa come una narrazione condivisa, dove ogni musicista contribuisce a creare un paesaggio sonoro coerente e coinvolgente. Un omaggio credibile e accessibile al repertorio jazzistico, capace di emozionare un pubblico ampio senza rinunciare all'intensità espressiva del jazz.

Un Fiume di Musica è organizzato dall'Associazione Musicisti di Ferrara APS, in collaborazione con il Consorzio Wunderkammer (di cui l'AMF fa parte), il patrocinio e il contributo del Comune di Ferrara, la partecipazione di una fitta realtà associativa (Jazz Club Ferrara, Dipartimento Jazz del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, Italian Blues Union, Centro Teatro Universitario, Liceo Dosso Dossi, Bologna Jazz Festival e Siena Jazz).

Sito Web: https://www.unfiumedimusica.it/

Consorzio Wunderkammer: https://www.consorziowunderkammer.org/it/

(Comunicazione a cura di AMF Scuola di Musica Moderna: http://www.scuoladimusicamoderna.it/ )

