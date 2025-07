TURISMO - Il 19 e 20 luglio 2025 tanti appassionati dall'Italia e dall'estero grazie al Vespa Club Ferrara "19° Vespa Raduno Nazionale Città di Ferrara", le Vespe storiche sfilano a Ferrara e Bondeno

Sabato 19 e domenica 20 luglio 2025 si terrà a Ferrara e Bondeno il "19.mo Vespa Raduno Nazionale città di Ferrara". La manifestazione è stata presentata nella Sala Arengo della residenza municipale a Ferrara mercoledì 16 luglio 2025, dall'assessore comunale al Turismo e Promozione del territorio Matteo Fornasini, insieme al presidente del Vespa Club Ferrara Daniele Gilli, accompagnato da Francesca Bianchi, Rita Paltrinieri, Martin Dallago, consiglieri del Vespa Club Ferrara.

"Desidero portare i ringraziamenti dell'Amministrazione comunale al Vespa Club di Ferrara, un'importante realtà associativa del nostro territorio e uno dei club numericamente più alti d'Italia, che vanta circa 400 sostenitori tra iscritti e soci - ha dichiarato l'assessore al Turismo Matteo Fornasini -. Da ormai 19 anni il Club organizza nella nostra città un raduno nazionale che accoglie appassionati, dall'Italia e dall'estero, e li guida nei luoghi più significativi e affascinanti. É stato infatti realizzato un itinerario che racconta, grazie alla presenza di una guida, il meglio della nostra città in tre tappe.

Il raduno è anche un modo per valorizzare i prodotti gastronomici del territorio e ad ogni sosta ci sarà la possibilità di degustare una specialità locale. La Vespa è uno dei prodotti simbolo del nostro paese e di molti appassionati. Iniziative come questa, sempre di livello e di qualità, arricchiscono la nostra città in termini di attrattività turistica".

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori) Il Vespa Club Ferrara organizza il "19.mo Vespa Raduno Nazionale Città di Ferrara", manifestazione che ha lo scopo di riunire gli appassionati e collezionisti dello scooter più famoso e venduto nel mondo e di far conoscere ai partecipanti provenienti da varie parti d'Italia, la bellezza della città rinascimentale riconosciuta dall'UNESCO come "Patrimonio dell'Umanità". Non si tratta solo di una semplice manifestazione sportiva, ma un momento di interesse turistico, culturale e sociale, dando modo agli intervenuti di vivere la Città e il suo territorio a 360°; regalando scorci unici come il Castello Estense, simbolo del capoluogo e del Vespa Club Ferrara, e vari palazzi monumentali tra i più belli del centro storico, creando in loro il desiderio di tornare nuovamente a Ferrara. La precedente edizione (2024) ha portato a Ferrara oltre 350 partecipanti, provenienti da varie parti d'Italia e dall'estero, con larga eco positiva su stampa e TV.

Sono già numerosi gli iscritti all'evento da diverse provenienze, tra cui Puglia e Piemonte, ma anche dal estero, a dimostrazione della risonanza che la manifestazione ha avuto e continua ad avere negli anni.

La formula dei due giorni è particolarmente attrattiva per chi affronta un viaggio lungo e raggiunge Ferrara, permettendo ai vespisti di sfruttare a pieno tutte le possibilità di svago che la città offre durante il periodo estivo.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all'associazione GIULIA partner dell'evento. NB. Nel 2019 con il ricavato è stato acquistato un frigorifero per campioni di laboratorio donato al reparto oncologico pediatrico dell'Ospedale S. Anna di Cona (FE). Il "Vespa Raduno Nazionale Città di Ferrara" è un evento che si svolge annualmente dal 2004 sul territorio provinciale e si è sempre valso del Patrocinio della Regione Emilia-Romagna, Comune di Ferrara e Vespa Club D'Italia a cui è affiliato. Il Vespa Club Ferrara ha ottenuto nel 2009 dalla Provincia di Ferrara la licenza all'uso del marchio "Ferrara Terra e Acqua".

Programma sabato 19 luglio 2025:

Dalle 16.30 Apertura segreteria raduno, registrazione partecipanti esposizione dei mezzi a disposizione dei vespisti e turisti in P.zza Ariostea fino alle 18:00. Successivamente è previsto un "Vesp_Ape_Giro" con visita di monumenti e percorso dentro e fuori le mura della città. A ogni fermata una guida racconta la storia del posto e si delizia la visita con un presente tipico di Ferrara (Coppietta, Panpepato e altro).

Le tappe del giro sono:

Delizia dei Bagni Ducali San Giorgio. Storia del luogo con descrizione delle Mura Monumentali e riqualificazione dell'immobile.

Baluardo dell'Amore. Visita del Baluardo con descrizione del posto e del parco Archeologico che si trova nel percorso pedonale

Porta Paola e P.zza Travaglio. Si presenta il significato di quella porta per la Città e poi si visita p.zza Travaglio presentando il progetto che la trasforma da parcheggio auto a piazza alberata restituendola ai cittadini e riferimento di una simile riqualifica recente ( P,zza Cortevecchia ). Conclusione del giro in Darsena

Programma domenica 20 luglio 2025:

Ore 08:00: Bondeno Via della Repubblica. Apertura segreteria raduno, registrazione partecipanti, esposizione dei mezzi a disposizione dei vespisti e turisti.

Ore 10.00: Partenza in direzione Museo della Seconda guerra mondiale del Fiume Po Felonica . Visita libera del museo con aperitivo. Premiazione dei partecipanti e dei Club presenti e saluti.

Ore 13:00: Una volta terminata la premiazione si parte per il pranzo presso l'Agriturismo La Florida di Bondeno.

A chi si rivolge: A tutti i possessori di Vespa ed ai Vespa Club del territorio nazionale ed esteri.

Partner: Comune di Ferrara (al quale è già stata inoltrata la richiesta di collaborazione, con modalità identiche alle manifestazioni precedenti sempre accolte favorevolmente); Comune di Bondeno; Regione Emilia-Romagna; Questura di Ferrara; Associazione GIULIA Ferrara

[In foto il direttivo del Vespa Club Ferrara]

Comunicazione a cura del Vespa Club Ferrara

Sede Legale: Via Borgo dei Leoni ,70/C 44121 FERRARA

Sede operativa e magazzino : Via E.Fermi ,8 44012 BONDENO (FE)

www.vespaclubferrara.com - e-mail: ferrara@vespaclubditalia.it - Tel. 328 7823612

