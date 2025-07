DOMANI SERA, 16 LUGLIO IN DARSENA, SECONDO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA "DARSENA TIME, UN FIUME DI LAVORO": SI PARLERÀ DI MUSICA TRA CREATIVITÀ, MESTIERI E LAVORO CON LE TESTIMONIANZE DI MUSIC ESTENSE ACADEMY, PUBLITEAM E TEATRO OFF

Ferrara, 15 luglio 2025 - Prosegue la rassegna di incontri in Darsena organizzata nell'ambito del progetto "Obiettivo Occupazione" dell'assessorato alle Politiche del Lavoro, con un incontro dal titolo "Musica: creatività, mestieri, lavoro". Protagonisti della tavola rotonda di confronto di mercoledì 16 luglio 2025, a partire dalle ore 20.00, saranno Sergio Rossoni presidente di Music Estense Academy, Gian Luca Cestari di Publiteam, Marco Sgarbi di Teatro Off, Jessica Morelli in qualità di fotografa e di imprenditrice nell'ambito degli eventi culturali.

"Il format è stato ideato per avvicinare il pubblico al mondo del lavoro, offrendo spunti e riflessioni attraverso le esperienze di chi ogni giorno vive la realtà professionale, spesso lontano dai riflettori", dichiara l'assessore alle Politiche del lavoro Angela Travagli. "Siamo soddisfatti della partecipazione al primo incontro e siamo certi che anche i prossimi due saranno apprezzati dal pubblico: le testimonianze dirette dei nostri ospiti possono essere davvero un ottimo input per poter creare nuove opportunità lavorative e professionali".

Gli incontri, ad ingresso libero e aperto al pubblico, sono frutto della collaborazione con gli Stati Generali del mondo del Lavoro, WoW (Work on Work Fiera nazionale sul Lavoro) e 12Eventi che ha voluto dedicare all'interno della rassegna Lungofiume spazio a dibattiti, idee e confronti a tema lavoro. A moderare la serata Roberto Ferrari, professionista della formazione recentemente premiato a Torino, insieme a Giorgio Fabbri, con un importante riconoscimento di AlF (Associazione italiana formatori) a livello nazionale.

Il tema dell'ultimo incontro - previsto per mercoledì 23 luglio - sarà il lavoro nell'ospitalità, con i professionisti dell'accoglienza. Saranno protagonisti: Massimiliano Urbinati dell'istituto Vergani, Davide Bergonzini dello IAL, Alessandro Osti di Confesercenti, Nicola Scolamacchia di Confesercenti, Paolo Govoni della Camera di Commercio e l'imprenditore nel settore della ristorazione Bregoli, che porterà gli ospiti a cenare sulla piattaforma Dinner in the sky, proprio in Darsena dal 22 a 27 luglio prossimi.

Ferrara Rinasce - Comune di Ferrara

